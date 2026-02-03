まさかの惨状を目撃してしまい、飼い主さんが頭を抱えることになった光景が18万再生を超えて話題となっています。飼い主さんの心境とは裏腹に、たくさんのごはんを目の前にして飛びつく猫ちゃんたちの姿には、「食べ放題スタート！（笑）」「『なにか？』みたいな顔が可愛すぎるｗ」とコメントが寄せられ笑いを届けています。

【動画：『物音がする』と思って見に行ったら、猫たちが……思わず頭を抱えた『衝撃の光景』】

物音がしたため、猫ちゃんたちのところへ向かった飼い主さん

予想外の出来事に飼い主さんが頭を抱えることとなったのは、Instagramアカウントの『ミチ.ふみ』に投稿された、ある日の光景。この日、ハチワレ猫のミチ君と茶白猫のふみ君の飼い主さんは、なにやら物音がすることに気が付いたそう。その原因が気になった飼い主さんが物音がした方へ行ってみると…なんと、そこには床に散らばったごはんを食べるミチ君とふみ君の姿が！

どうやら、猫ちゃんのごはんが入っている自動給餌器が倒れてしまい、中に入っていたごはんがこぼれてしまったようです。

この衝撃の光景を見た飼い主さんは、急いでミチ君とふみ君のところへと駆け寄ったのでした。

ごはん食べ放題の光景に飼い主さんは…

自動給餌器が倒れて、中に入っていたごはんが出てきたことに気が付いたミチ君とふみ君。その光景を見たふたりは、床に散らばったごはんを黙々と食べ始めます。いつもは飼い主さんがきちんと計ってくれたごはんを食べているふたりですが、この日は食べ放題。おうちがビュッフェ会場に早変わりしてしまったのでした。

そうしてごはんを片っ端から食べているミチ君とふみ君の姿を目撃した飼い主さんは、急いでふたりを落ちているごはんから引き離そうとするものの、ひとりを離すともうひとりがごはんを食べ始める…という光景の繰り返し。そんな惨状に、飼い主さんは「もうやだー！」と弱音を吐かずにはいられないのでした。

飼い主さんの複雑な心境

飼い主さんにとっては大変な出来事だったものの、猫ちゃんたちにとってはまるで天国だったこの出来事。そのほほえましい光景を見た人たちからは、労いの声や温かな笑いが寄せられることに。

「ビュッフェタイムですね！」「お片付けお疲れさまでした」「掃除が大変だけど猫さまたちは嬉しそう」と、笑顔になる人が続出したのでした。

