俳優の筒井巧（61）が2日、自身のブログでパーキンソン病であることを告白した。



【写真】パーキンソン病を告白した筒井巧

筒井はブログを更新し、「私、筒井巧はパーキンソン病と診断されました」と公表。診断されたのは「もう6年前の2020年の事です」と明かし、「左手に振るえがあった為、病院で検査した結果パーキンソン病である事がわかりました」（原文まま）と記した。



現状について「今現在それほど症状が進んでいるわけではなく、日常は普通に生活しており身体は元気です」としながらも「ただ、演じる時に振るえが出る為、今現在、俳優の仕事は一部制限しております」（原文まま）と制限していることも伝えた。



今後について「身体は元気ですので、国内外のイベント等には積極的に参加したいと思っています。『パーキンソン病なんかに負けるものか！』と、毎日リハビリに励んでいます」とイベント出演などには意欲的であることを記した筒井。「一日も早く映画やドラマに出演し、役者としての姿を皆様にお見せ出来るように頑張ります。皆様には優しく見守って頂けると嬉しいです」とつづった。



筒井は1984年に俳優デビュー。「釣りバカ日誌」シリーズの赤井役や、「監察医・室生亜季子」シリーズの助教授・八橋要役など、長期間にわたって人気作のレギュラー出演をこなしていた。



