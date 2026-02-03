MBSの武川智美アナウンサーが2日、自身のインスタグラムを更新。3月末で退社し、今後はフリーアナウンサーとして仕事を続けることを報告した。



【写真】新しい一歩 決意をつづった武川智美アナ

武川アナは「今日の『YouはこれからEvery day』の中でもお話させていただきましたが『MBSアナウンサー』と言えるのは3月31日までということになりました。」と伝えた。



57歳の決断を「応援してくださる視聴者の皆さんと少しでも長く接していたいという気持ちからです。 いちアラ還アナウンサーの退社など『誰が興味あんねん！』かもしれませんが、ひとつの区切りとして。」と心境をつづるとともに経緯を説明した。



武川アナは1968年、山梨県生まれ。立教大を卒業し、92年に入社。2年目の93年からMBSテレビ「痛快！明石家電視台」で約12年にわたりアシスタントを務めた。現在はMBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれからEvery day」などを担当している。



「これからも年齢なんて忘れてしまうほど自分も楽しく、皆さんにも楽しんでいただけるよう進んでいきます！」と結び、「#感謝 #フリーアナウンサー #武川智美」のタグを添えた。投稿された写真には「リスナーファースト、視聴者ファーストの武川智美であり続けます。」との決意もつづられていた。



フォロワーからは「変わらず応援していきます！」「ずっと応援してます」「お疲れ様でした」といった労いの声や「チャレンジ尊敬します」「どんな風に変身するのか楽しみ」と今後の活躍を期待するコメントが寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）