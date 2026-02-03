今日2月3日は冬型が緩み西から高気圧に覆われるでしょう。北陸以北の日本海側は午前中に雪が降りますが、午後は次第に止む見込みです。太平洋側は広く晴れて乾燥するため、火の元には注意が必要です。全国的に風が冷たく、寒さが続きます。

北陸以北は午前中に雪

きょうは北陸から北海道の日本海側では午前中に雪が降りやすい見込みです。一時的に雪の降り方が強まる所もあるでしょう。通勤・通学の時間帯は路面の凍結や吹雪による視界不良に注意してください。

太平洋側は広く晴れ

太平洋側は広く晴れる見込みです。関東〜九州では洗濯物を外干しできる所が多いですが、気温が低いため、乾くのに時間がかかるでしょう。また、各地で冷たい風が吹くため、屋外では昼間もマフラーや手袋などでしっかり防寒をなさってください。

雪崩・火の元に注意

日本海側の山沿いを中心に平年を上回る積雪となっている地域があり、北陸や東北、北海道の斜面地では雪崩や屋根からの落雪に警戒が必要です。急斜面や沢沿いにはむやみに近づかず、雪庇(せっぴ)の下での作業は避けてください。



また、太平洋側では空気が乾燥するため、火災のリスクが高まります。ストーブやコンロのそばに燃えやすい物を置かないなど火の元の確認を徹底なさってください。