『略奪奪婚』第5話 “千春”内田理央、“海斗”ISSEIから想定外の事実を告げられる
内田理央が主演を務め、伊藤健太郎と中村ゆりかが共演するドラマチューズ！『略奪奪婚』（テレビ東京）の第5話が3日深夜24時40分より放送される。
【写真】司（伊藤健太郎）を問い詰めるえみる（中村ゆりか）
本作は、山田芽衣による同名コミックを実写ドラマ化した略奪＆復讐劇。長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子供を身ごもった若い女性だった…。嫉妬、承認欲求、自己肯定、勝ち負け…。そんな問題だらけでコンプレックスを抱えた登場人物たちが、血を流しながら見せる“幸せ探し”を描き出す。
■第5話あらすじ
千春（内田）はえみる（中村）の正体を調べることが生きる活力になっていた。一方えみるや母親・藍子（街田しおん）からの子作りの圧に苛立ち、事務員の梅田（川島鈴遥）の優しさに惹かれ始める司（伊藤）。司から突き放されたえみるは高額のスパチャを投げ、海斗（ISSEI）とふたりで会う約束を取り付ける。
そんな中、ナオ（松本大輝）の協力により海斗と接近した千春は、海斗から想像していなかった事実を告げられる。
ドラマチューズ！『略奪奪婚』はテレビ東京ほかにて毎週火曜深夜24時30分放送（3日は深夜24時40分より放送）
