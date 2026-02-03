『未来のムスコ』第4話 “未来”志田未来に思わぬトラブルが降りかかる
志田未来が主演するドラマ『未来のムスコ』（TBS系／毎週火曜22時）第4話が今夜放送。未来（志田）に思わぬトラブルが降りかかる。
【写真】ドラマ『未来のムスコ』第4話より
阿相クミコ・黒麦はぢめによる漫画『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』を実写化する本作は、志田演じる、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太（天野優）が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。恋も仕事も夢も中途半端だったヒロインがある日突然母となり、子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描く。
■第4話あらすじ
颯太を自分の子どもではないかと疑い、未来を問い詰める将生（塩野瑛久）。未来からきっぱり否定されるも、将生は颯太の保育園を訪ねて様子をうかがうなど、未来と颯太のことが気になって仕方がない。その背景には、数年前の“ある夜”が関係しているようで…。
新米ママとしての生活もままならず、気づけば手一杯になっていく未来。そんな中、未来は呉服屋の花嫁衣装の広告で新郎役を務めることになった真（兵頭功海）から、新婦役のモデルを引き受けてほしいと相談され、挑戦してみることに。しかし迎えた撮影当日、未来に思わぬトラブルが降りかかる。
火曜ドラマ『未来のムスコ』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
【写真】ドラマ『未来のムスコ』第4話より
阿相クミコ・黒麦はぢめによる漫画『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』を実写化する本作は、志田演じる、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太（天野優）が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。恋も仕事も夢も中途半端だったヒロインがある日突然母となり、子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描く。
颯太を自分の子どもではないかと疑い、未来を問い詰める将生（塩野瑛久）。未来からきっぱり否定されるも、将生は颯太の保育園を訪ねて様子をうかがうなど、未来と颯太のことが気になって仕方がない。その背景には、数年前の“ある夜”が関係しているようで…。
新米ママとしての生活もままならず、気づけば手一杯になっていく未来。そんな中、未来は呉服屋の花嫁衣装の広告で新郎役を務めることになった真（兵頭功海）から、新婦役のモデルを引き受けてほしいと相談され、挑戦してみることに。しかし迎えた撮影当日、未来に思わぬトラブルが降りかかる。
火曜ドラマ『未来のムスコ』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。