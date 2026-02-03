俳優の香取慎吾（４９）が映画「高校生家族」（瑠東東一郎監督、秋以降公開）に主演することが２日、分かった。

週刊少年ジャンプで連載していた仲間りょう氏のギャグ漫画の実写映画化。家族４人と猫１匹が高校生になる型破りな青春コメディーで、「ヨーロッパ企画」の上田誠氏が脚本を務める。香取は真新しい制服のブレザーに袖を通し、長男の高校入学に合わせて「今日から父さんも高校生だ」と宣言する元会社員の家谷一郎を演じる。

劇中で「ずっと高校生に憧れてた。父さん中卒でな」というセリフがあるが、１１歳でＳＭＡＰ結成に参加し、芸能界の第一線を走り続ける香取にとっては喜びもひとしお。「実は僕も中卒なんです。仕事ばかりしてきたので、高校生への憧れがずっとありました。一郎を演じられてうれしいです。涙涙の高校生役ゲットしました！」と語った。

妻・静香役の仲里依紗（３６）も「まさか３６歳で高校生の役をできるなんて！」と大喜び。香取とは１５年以上ぶりの共演で「夫婦役で再会できてうれしい。コメディーの作品を、香取さんとやれることにテンションが上がっている」とコメントした。長男・光太郎役を齋藤潤（１８）、小学生から飛び級で高校生になる娘の春香役を永尾柚乃（９）が演じる。