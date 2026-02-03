平凡な手も、攻めれば自然と勝負手になる。紅きプリンスがこの日も“風”に乗った。「大和証券Mリーグ2025-26」2月2日の第1試合はEX風林火山・内川幸太郎（連盟）がトップを獲得し個人では節目の10勝目。この勝利時点でチームポイントは＋1154.5となり、昨期に赤坂ドリブンズが記録したレギュラーシーズンの瞬間最多ポイントである＋1132.5（シーズン終了時は＋1115.5）を更新した。

この試合は東家からEARTH JETS・逢川恵夢（協会）、渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）、内川、BEAST X・鈴木大介（連盟）の並びで開始。東2局、鈴木大介が日向から満貫をアガり先行した。東4局、内川はリーチ後に逢川のカンで新ドラが2枚乗る幸運もあり、リーチ・ツモ・一盃口・ドラ2で8000点をツモアガリ。これでトップ目に立った。

さらにリードを広げたのは南2局。目一杯に構えたイーシャンテンから11巡目にテンパイすると、3・6・9索待ちのリーチをかけた。ドラ3と赤のある日向が9索を切り、内川がロン。リーチ・一発・平和・裏ドラの8000点が決まった。想定以上の点数となったこの一局に、視聴者からは「ウッチーナイス！！」「効率よすぎｗ」「サイコー！！！」と声が上がった。最終局となった南4局1本場、内川は日向から1000点（＋300点、供託2000点）を仕留め、トップを確定させた。

この勝利でチームは節目の30勝目。内川は試合後、「今期は試合数が増えたので、レギュラーシーズン通過には例年ボーダーとなる27勝か28勝以上、30勝は欲しいと思っていました。そこに、プラス5勝したいと話していた中で、残り30戦を残して決められたのはうれしいです」と語った。

チームのポイントが瞬間歴代最高に到達したことについては「忘れてた！超えたね、歴代を。どうもそういうのには疎いですね、この前の最高記録（半荘スコア）といい…。まったく意識していませんでした！人の出番だと覚えているのに、自分の時はまったく気にしていませんでした」と笑った。

今後のプランについては「各チームに思惑が見えてきている。それを踏まえて戦えるので、できるだけの貯金を作りたい。1点でも多く！」「まだまだ稼ぐだけ稼いで、セミファイナル・ファイナルまでまだ通過点」と力を込めた。

1着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）4万3700点／＋63.7

2着 BEAST X・鈴木大介（連盟）3万700点／＋10.7

3着 EARTH JETS・逢川恵夢（協会）2万200点／▲19.8

4着 渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）5400点／▲54.6

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

