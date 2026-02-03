香取慎吾（49）が今秋以降公開の映画「高校生家族」（瑠東東一郎監督）に主演し高校生役を演じることが2日、分かった。「涙涙の高校生役ゲットしました！」と喜びを語り、入学式での記念写真を公開した。

週刊少年ジャンプで連載された人気ギャグ漫画（仲間りょう作）の実写化で、家族4人全員が高校生になるという型破りな青春コメディー。香取は「今日から父さんも高校生だ」と、長男（齋藤潤＝18）と同じ高校に通うことになった元サラリーマンの父、家谷一郎を演じる。母静香（仲里依紗＝36）、小学生の春香（永尾柚乃＝9）、ペットのゴメスまで同じ高校に同級生として通うことになり、家谷家の前代未聞なスクールライフが展開していく。

香取は「『ずっと高校生に憧れてた。父さん中卒でな』というセリフがあるのですが、実は僕も中卒なんです。仕事ばかりしてきたので高校生への憧れがずっとありました。涙涙の高校生役ゲットしました！」。撮影初日、香取が現場に入ると大爆笑が起きたとし、「この映画はいけたなと思った」と自信を見せている。

瑠東監督は「おっさんずラブ」などコメディーを中心に多くのエンタメを手がけるヒットメーカー。「新しい家族のカタチ、令和の家族喜劇。爆走します！！」と力強くコメント。脚本はヨーロッパ企画の上田誠氏が担当する。「原作は軽妙さの中に青春汁がほとばしっているなと思いました。こちらも青春汁をたぎらせて青春執筆しました」と熱い思いを明かしている。

▽香取慎吾コメント

撮影初日、僕が現場に入っただけで皆さんが大爆笑してくださって、その時点で「この映画はいけたな」と思いました。僕が演じる一郎に「ずっと高校生に憧れてた。父さん中卒でな。」というセリフがあるのですが、実は僕も中卒なんです。仕事ばかりしてきたので、高校生への憧れがずっとありました。だから、一郎の気持ちが本当によく分かります。高校生への思いもそうだし、高校生活とか。一郎を演じられてうれしいです。涙涙の高校生役ゲットしました！