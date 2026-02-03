ワンコがママさんとお姉ちゃんのチューを大人しく受け入れていたので、パパさんもチューをしようとしたら…？あからさますぎる態度の違いが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で87万3000回再生を突破。「可愛すぎるｗ」「ワロタw」といった声が寄せられています。

【動画：ママやお姉ちゃんと『チュー』を犬→パパもしてもらおうとしたら…辛辣すぎる『態度の急変』】

ママとお姉ちゃんのチューはOK

Instagramアカウント「dorumama1112」に投稿されたのは、トイプードルの「ドル」くんにご家族がキスをした時の様子です。この日、ドルくんはお姉ちゃんのお膝に座って、まったり過ごしていました。そこにママさんが「チューしたろ」と寄っていって、お顔にチュッとキスをしてみたところ、ドルくんは黙って愛を受け止めてくれたそう。

そしてお姉ちゃんが頭とほっぺにチューをしてみた時も、全く抵抗せずにされるがままになっていたとか。ずっとクールな表情をしているドルくんですが、大好きな2人にチューをしてもらえて満更でもないのでしょう。

パパのチューはNG！？

ではパパさんが「お父ちゃんもチューしたろ」と、ルンルンで近づいたら…？なんとドルくんは一気に険しい表情になり、歯を見せながら「ヴ～ッ」と唸って拒否したとか！パパさんが可哀想で切ない気持ちになる一方で、態度の急変っぷりが面白すぎて思わず笑ってしまいます。

それでもめげずにドルくんを優しい眼差しで見つめることで、なんとかキスを受け入れてもらおうとするパパさん。2人が膠着状態になってしまったので、お姉ちゃんはもう一度ドルくんのほっぺにチューをしてみることに。するとドルくんはやっぱりお姉ちゃんのことは拒否せず、パパさんだけを睨み続けていたとか。

態度の違いに爆笑する人が続出

最終的にドルくんは「ワン！」と吠えて、「パパのチューはお断りします！」とキレ気味ではっきり意思表示したそう。さすがのパパさんもここまで拒否されると心が折れ、「怖い～」とチューを諦めたのでした。いつかはパパさんも、ドルくんにチューを受け入れてもらえますように…！

この投稿には「最高ｗ」「面白い」「ガルーしても可愛すぎ」「楽しい家族だね～」「お母ちゃんが大好き、お父ちゃんはライバル」といったコメントが寄せられ、ドルくんの態度の違いに爆笑する人が続出することとなりました。

本当はパパさんとも仲良しなのに、なぜかツンツンした態度をとることが多いというドルくん。ご家族との愉快なやり取りや可愛い姿をもっと見たい方は、Instagramアカウント「dorumama1112」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「dorumama1112」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。