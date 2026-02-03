資産24億円のシゲルさんが初心者に伝授する「読み」

投資歴70年 資産24億円――【プロの儲かる知識を簡単インストール】

戦いの軌跡を物語る「ヒゲ」の正体

視線を上下に移すと、実体の上や下に、細い線が伸びている。

「ああ、それな。上に伸びてるのは『上ヒゲ』。その時間帯にいったんはここまで高くなったっちゅう『高値』を示すんや。下に伸びてるのは『下ヒゲ』で、こっちは『安値』を示す。つまり、ローソク足1つで、その時間内の値動きが全部わかるようになっとるんや」

一本の棒に凝縮された、相場の喜怒哀楽

「これ1つに、そんな情報が詰まってるなんて……すごいですね」

思わず息をのんだ僕に、シゲルさんはニヤリと笑いながら、画面の1つを指さした。

「ほな、これはどう読む？ 君にもわかるかな？」

市場を圧倒する「大陽線」という強烈なメッセージ

「すごい……この実体、めちゃくちゃ大きいですね。それに赤色ってことは……『始値』より『終値』のほうが、かなり上がってるってことですよね？」

思わず身を乗り出して、画面のローソク足を指さす。

「せや、その通り。よう見とるやん」

シゲルさんはうれしそうにうなずいた。

【解説】ヒゲが語る「押し問答」のドラマ

ローソク足の形から何を読み解くべきか、その本質についてのお話です。「ヒゲ」は、いわば投資家たちの「葛藤の跡」。価格が上がろうとする力を売り方が押し戻せば「上ヒゲ」になり、下がろうとする力を買い方が支えれば「下ヒゲ」になります。

例えば、長い下ヒゲが出たときは、「一度は安値まで売られたものの、それを上回る強い買い意欲が働いた」ことを示しています。これは、相場が底を打ち、反転上昇する可能性を示唆する重要なサイン。ヒゲの長さを見れば、その価格帯でどれほど激しい攻防が行われたのか、その舞台裏が透けて見えるのです。

大陽線はトレンド発生の「号砲」

実体が極端に長い「大陽線」は、市場に参加している人々の「迷いのなさ」を表しています。始値から終値まで一気に駆け上がった事実は、売り手を圧倒する強力な買い勢力が存在することの証明です。

特に、それまでの停滞したレンジ（もみ合い）を突き抜けるように現れた大陽線は、新しい上昇トレンドが始まった合図かもしれません。この一本が出るだけで、市場の空気は一変し、さらなる買いを呼び込む呼び水となるのです。

「形」の裏にある感情を読み解く

大切なのは、形を暗記することではありません。その形が「なぜ作られたのか」という投資家の心理を想像することです。

ヒゲが長い：迷いや反発が起きている

実体が長い：勢いが一方向に決まった

これらを意識するだけで、チャートの見え方は劇的に変わります。次にチャートを開くときは、ぜひ一本一歩の足が発する「心の声」に耳を傾けてみてください。

