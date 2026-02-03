Îä¤¿¤¯¤Æ¹Å¤¤ÂÎ¤ÏÉÔÄ´¤ÎÆþ¸ý¡© À°ÂÎ¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖÂÎ¤òÊÑ¤¨¤ë2¤Ä¤Î½¬´·¡×
ËýÀÅª¤ÊÄË¤ß¤¬¤Ä¤é¤¤¡£Èè¤ì¤¬È´¤±¤Ê¤¤¡£°ÊÁ°¤è¤êÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡½¡½¡£¤½¤ÎÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¡ÖÎä¤¨¡×¤È¡Ö¹Å¤µ¡×¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤òº¬ËÜ¤«¤éÀ°¤¨¤ë¤Î¤¬¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡£À°ÂÎ¤äïªµä¤Îµ»Ë¡¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¹Ô¤¦¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¡ÖËýÀÅª¤ÊÄË¤ß¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢´î¤Ó¤ÎÀ¼¤â¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·´©¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÅìÍÎ°å³Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÄË¤ß¤äÉÔÄ´¤òº¬ËÜ¤«¤éÀ°¤¨¤ëÊýË¡¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£
º£²ó¤Ï¡¢40Âå½÷À¤¬3¥õ·î¤ÇÄË¤ß¤äÉÔÄ´¤ò²þÁ±¤·¤¿¼ÂÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÂÎ¤òº¬ËÜ¤«¤éÀ°¤¨¤ë2¤Ä¤Î½¬´·¤È¼ê·Ú¤Ê¥ï¡¼¥¯¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Æ¡¢½À¤é¤«¤¤ÂÎ¡×¤³¤½¡¢·ò¹¯¤ÎÅÚÂæ
¡¡¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Æ¡¢½À¤é¤«¤¤ÂÎ¡×¡£
¡¡¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢·ò¹¯¤ÈÈþ¤·¤µ¤ÎÅÚÂæ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÍè¡¢¿Í¤ÎÂÎ¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤¯¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Îä¤¿¤¯¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ¤Ï¡¢ÉÔÄ´¤äÄË¤ß¤¬¸½¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢ÂÎ¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤¿À¸Ì¿ÎÏ¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö»ØÀè¤ÈÌÜ¡×¤À¤±¡£ÂÎ¤Ï¤Û¤ÜÄä»ß¾õÂÖ
¡¡¤È¤³¤í¤¬¸½Âå¿Í¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸»ÑÀª¤Î¤Þ¤Þ²á¤´¤·¤¬¤Á¡£
¡¡Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ØÀè¤ÈÌÜ¤À¤±¡£
¡¡ÂÎ¤ÎÂç¤¤Ê¶ÚÆù¤Ï»È¤ï¤ì¤º¡¢¶ÚÆù¤Ï¤³¤ï¤Ð¤ê¡¢´ØÀá¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢·ì±Õ¤ä¿åÊ¬¤ÎÎ®¤ì¤Ï°²½¡£¸ª¥³¥ê¤ä¹øÄË¤ÏËýÀ²½¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÄ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ½Å75.7kg¤Î40Âå½÷À¤òÇº¤Þ¤»¤¿¡ÖÎä¤¨¡ß¹Å¤¤ÂÎ¡×
¡¡¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤Î¶µ¼¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤ÆË¬¤ì¤ëÊý¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÎä¤¨¤ä¹Å¤µ¡¢¤æ¤¬¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ëÀ°ÂÎ¤ò³Ø¤Ó¡¢¼«Âð¤Ç¥à¥ê¤Ê¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÄ´¤¬¾¯¤·¤º¤Ä²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¥±¡¼¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡½ñÀÒ¤Î¼¹É®¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÂÎ¸³¥â¥Ë¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿H¤µ¤ó¡Ê40Âå½÷À¡Ë¤â¡¢¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤ÎH¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÅµ·¿Åª¤Ê¡ÖÎä¤¿¤¯¤Æ¹Å¤¤ÂÎ¡×¡£
¡¡Á´¿È¤Ë¾ï¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë¾åÈ¾¿È¤Ï¥¬¥Á¥¬¥Á¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤á¤°¤ê¤Î°¤µ¤«¤éÂÎ½Å¤âÁý²Ã¡£¿ÈÄ¹158cm¤ËÂÐ¤·ÂÎ½Å¤Ï75.7kg¤È¡¢ÍýÁÛÂÎ½Å¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ç§¾ä±ê¡¢¸ª¥³¥ê¡¢¥¢¥È¥Ô¡¼¡¢ÊØÈë¡¢Îä¤¨¡¢¤à¤¯¤ß¡¢ËýÀÅª¤ÊÈèÏ«´¶¤Ê¤É¡¢ÉÔÄ´¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹üÈ×¤Î¤æ¤¬¤ß¤â¶¯¤¯¡¢¤¢¤ª¤à¤±¤Ç¿²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸Ô´ØÀá¤â¹Å¤¯¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤âÄË¤ß¤ÇÊâÉý¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¶¹¤¯¡¢¡ÖÊâ¤Êý¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
3¥õ·î¤ÇÏ·ÇÑÊª¤â»éËÃ¤â¤¹¤Ã¤¤ê¾Ã¤¨¤¿¡Ö2¤Ä¤Î½¬´·¡×
¡¡H¤µ¤ó¤Ë¤Ï3¥õ·î´Ö¡¢¡ÖÂÎ¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿Ï·ÇÑÊª¤òÎ®¤¹¡×¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¼¡¤Î2¤Ä¤Î½¬´·¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¹Å¤¤¶ÚÆù¤ä´ØÀá¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Û¤°¤¹
¡¡¢ÆâÂ¡¤òµÙ¤á¤ë¿©»öË¡¤ÇÆâÂ¦¤«¤éÀ°¤¨¤ë
¡¹Å¤¤¶ÚÆù¤ä´ØÀá¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Û¤°¤¹
¡¡ËèÈÕ20Ê¬¡¢¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤ÇÂÎ¤ò¤Û¤°¤¹¤È¡¢¥«¥Á¥«¥Á¤À¤Ã¤¿¶ÚÆù¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¤æ¤ë¤ß¡¢¡ÖÂÀè¤Þ¤Ç²¹¤«¤¤·ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×´¶³Ð¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ç§¾ä±ê¤ä¸ª¥³¥ê¡¢ÊØÈë¡¢Îä¤¨¡¢¤à¤¯¤ß¡¢ËýÀÅª¤ÊÈèÏ«´¶¤â¼¡Âè¤Ë²þÁ±¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âH¤µ¤ó¼«¿È¤¬ºÇ¤â¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹üÈ×¤Î¤æ¤¬¤ß¤¬À°¤¤¡¢¤¢¤ª¤à¤±¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯Ì²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢ÆâÂ¡¤òµÙ¤á¤ë¿©»öË¡¤ÇÆâÂ¦¤«¤éÀ°¤¨¤ë
¡¡¤µ¤é¤ËÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÄ²¤ÎÆ°¤¤ò³èÈ¯¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÀ°¿©Ë¡¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¿²¤ë3»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤ËÍ¼¿©¤òºÑ¤Þ¤»¡¢Ä«¤Ï¸Ç·ÁÊª¤ò¹µ¤¨¡¢¤ª¤«¤æ¤ä¥¹¡¼¥×¤Ç°ßÄ²¤òµÙ¤á¡¢Âå¼ÕÎÏ¡¦ÇÓÝõÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¿©»öË¡¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ËèÆü¼«Á³¤ÊÊØ°Õ¤¬µ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä²Æâ¤ÎÏ·ÇÑÊª¤¬ÇÓÝõ¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥¢¥È¥Ô¡¼¤Î¤«¤æ¤ß¤â·Ú¸º¡£
¡¡3¥õ·î¸å¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤â6.2kg¸º¾¯¤·¡¢¤à¤¯¤ß¤â¤È¤ì¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê·Ú¤Ë·ìÎ®²þÁ±¡ª ¡Ö¸Ô´ØÀá¤Û¤°¤·¡×¤Î¥ï¡¼¥¯
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢H¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÎä¤¨¡×¤ä¡Ö¹Å¤µ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂå¼ÕÎÏ¡¦ÇÓÝõÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ï¡¼¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂÎ¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿Ï·ÇÑÊª¤òÎ®¤¹¡×¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¸Ô´ØÀá¤Û¤°¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Ô´ØÀá¤Þ¤ï¤ê¤ÎµÍ¤Þ¤ê¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¤æ¤ë¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¿È¤Î·ìÎ®¤¬Â¥¤µ¤ì¡¢Îä¤¨¤ä¤³¤ï¤Ð¤ê¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨º¬ËÜ¤«¤éÀ°¤¨¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ËèÈÕ20Ê¬¤Û¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥ï¡¼¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂÁ©ÊýË¡¤Ï¡¢¼¡¤Î²èÁü¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¢¨²èÁü¤Ï¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¡¡¡ý¡Ö¸Ô´ØÀá¤Û¤°¤·¡×¤Î¥ï¡¼¥¯
¡Ú¼ê½ç1¡Û
¡¡¢¡¤Ò¤¶Î©¤Á¤Ë¤Ê¤êº¸µÓ¤ò¼Ð¤á45ÅÙÁ°¤Ë½Ð¤·¡¢ÂÎ¤Î½Å¿´¤òÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£¾å²¼¤Ë¥Ð¥¦¥ó¥É¡£¤â¤â¤ÎÉÕ¤±º¬¤ò¿¤Ð¤·¡¢¡ÖÄ²¹ø¶Ú¡×¤ò¤Û¤°¤¹
¡¡¢¨Ä²¹ø¶Ú¤È¤Ï¡©¡§¹ø¤«¤éµÓ¤ÎÉÕ¤±º¬¤ÎÂç¤¤Ê¶ÚÆù
¡Ú¼ê½ç2¡Û
¡¡¢¡È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë
¡¡¢¨¹Å¤¤Â¦¤ÏÄ¹¤á¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦
¡¡»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÆü¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ö20Ê¬¥·¥ç¡¼¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤Ç¡¢Á´¿È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ°¤¨¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÀ°ÂÎ¥×¥í¤Îµ»Ë¡¤ò±þÍÑ¤·¤¿¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¡£Ï·ÇÑÊª¤ÎÇÓ½Ð¡¢¥³¥ê¤äÄË¤ß¤Î´ËÏÂ¡¢ÉÔÄê½¥ÁÊ¤ä¤æ¤¬¤ß¤Î²ò¾Ã¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ëÀ°ÂÎ¤Î¼ÂÁ©Ë¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ú54Ê¬¤ÎÆ°²èÉÕ¤¡Ë¡£
Ìð¾åÍ½ËÉ°å³Ø¸¦µæ½êÂåÉ½¼èÄùÌò
1984Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»Â´¶È¸åÃ±¿ÈÅÏÊÆ¡¢·Ý½ÑÂç³Ø¥×¥é¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È¤Ç°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤Ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤ÆÆÈÎ©¡£À®¸ù¤òÌ´¸«¤Æ¡¢Å°Ìë¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡¢¿²¤ë¤Î¤Ï¥½¥Õ¥¡¤Î¾å¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿Ë»¤ÊÀ¸³è¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¯¤º¤·Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢Éã¡¦Ìð¾åÍµ¤¬¹Í°Æ¤·Ìó1Ëü5000Ì¾¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡×¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«ÎÏÀ°ÂÎ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³ÆÃÏ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥é¥¹¤È¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë±Ñ¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥»¥ó¥È¡¦¥Þ¡¼¥Á¥ó¥ºÂç³Ø±¡¤Ç¡Ö¿ÈÂÎ¡×¤ò¤è¤êÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢2019Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¡£¸½ºß¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤Î¤¿¤á¤ÎÍ½ËÉ°å³Ø¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¤¹¤´¤¤¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ø¤¹¤°¤Ç¤¤ë¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
自力整体オフィシャルウェブサイト
https://www.jirikiseitai.jp/
´Æ½¤¼Ô¡§Ìð¾å Íµ¡Ê¤ä¤¬¤ß¡¦¤æ¤¦¡Ë
Ìð¾åÍ½ËÉ°å³Ø¸¦µæ½êÀßÎ©¼Ô¡¢¼«ÎÏÀ°ÂÎ¹Í°Æ¼Ô¡¢ïªµä»Õ¡¦À°ÂÎ¼£ÎÅ²È
1953Ç¯¡¢¼¯»ùÅç¸©À¸¤Þ¤ì¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Øºß³ØÃæ¤Î2Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢Í½ËÉ°å³Ø¤Î½ÅÍ×À¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢ÅìÍÎ°å³Ø¤ò³Ø¤Ö¤¿¤áÂç³Ø¤òÃæÂà¡£ïªµä»Õ¡¦À°ÂÎ¼£ÎÅ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¸ú²Ì¤Î¹â¤¤»Ü½Ñ¤ò¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸¦µæ¡¦²þÎÉ¤ò½Å¤Í¡Ö¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡×¤ò´°À®¡£Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Ç¶µ¼¼¤ò³«¹Ö¡¢½ñÀÒ¤Î½ÐÈÇ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¤«¤éÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤¬Â³¡¹¤ÈË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½ºßÌó400Ì¾¤Î»ØÆ³¼Ô¤Î¤â¤È¡¢Ìó1Ëü5000Ì¾¤¬³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤Î¿¿¿ñ¡Ù¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ø100ºÐ¤Ç¤âÄË¤¯¤Ê¤¤ ÄË¤ß¤¬¾Ã¤¨¤ë¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¿·À±½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤Î½ñÀÒ¤ÏÎß·×32ºý¡¢ÁíÈ¯¹ÔÉô¿ô¤Ï77ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡£±ó³ÖÃÏ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤ÈÄÌ¿®¶µ°é¤â¤ª¤³¤Ê¤¦¡£
¢¨¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤ÏÌð¾åÍµ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£