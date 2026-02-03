舞台の上で響く笑い声の裏で、過酷な運命と向き合ってきたとは誰も思いませんでした。吉本新喜劇で「マドンナ」として活躍してきた五十嵐サキさん。しかし、私生活では神経のがんを患った兄、コロナで急逝した父との突然の別れを経験。絶望の淵に立ちながらも、残された者として、難病を患った母を「ひとりで支えぬく」と心に誓いました。笑いの裏側に秘められた、壮絶な家族愛の物語を伺いました。

【写真】難病を患った大好きな母を介護する五十嵐さん（7枚目/全13枚）

神経のがんで余命宣告 父の人生観を変えた兄の死

野球が上手な自慢の兄だった

── 五十嵐さんのお母さんは難病で、以前はお父さんと自宅介護をされていたそうですね。自宅で介護するというのは、大変だったのはないでしょうか？

五十嵐さん：母は2020年に自宅で急に倒れて救急車で運ばれたのですが、その際に「多発性筋炎」であることが発覚しました。筋肉の炎症により力が入りにくくなったり、筋肉に痛みが出たりする難病です。退院後、自宅で父と私のふたりで自宅介護をすることにしたのですが、父がとても積極的に介護をしてくれましたし、私も母のことが大好きだったので、大変さよりも介護をしてあげたいという気持ちのほうが優っていたように思います。

父と母は昔からとても仲がよく、私にとって憧れの夫婦でした。仕事から私が帰ると、母が父の膝枕で寝るなど、ふたりでよくイチャイチャしていましたね。下の世話は無理だと言ってやらなかったのですが、父はそれ以外の介護は積極的にやっていました。母は寝るときに呼吸器をつける必要があったのですが、それが寝ているときにズレてしまうこともあるので夜中にたびたび起きて直したり、水を飲ませたり、父が率先して行っていました。

介護は、もちろん大変なこともありましたが、私は家族が大好きだったので、母が家にいてくれることがとてもうれしかったです。実は私には兄がいたのですが、兄は28歳のときに病気で亡くなってしまいました。それもあり、家族の絆が強いというのもあるのかもしれません。

── お兄さんはどのようなご病気だったのですか？

五十嵐さん：何万人に1人しかかからないような珍しい神経のがんでした。具合が悪くてもなかなか原因がわからず、1年ほどかけてやっと病名がわかったころには手術もできない状態で。進行が早く、余命宣告をされてから、1年の延命治療の末に亡くなりました。

── 28歳とはかなりお若いと思うのですが、五十嵐さんをはじめ、ご家族はかなりつらい思いをされたのではないでしょうか？

五十嵐さん：私自身、本当につらかったのですが、父が特に落ち込んでしまって。父は自営業をしていたのですが、長男だから家を残してあげたいと思っていたようです。そのための準備もいろいろとしていたので、兄が亡くなってからは精神的にかなり参ってしまい。仕事も思うようにできなくなり、金銭的にも厳しい状況が続きました。

私も兄のことが大好きだったし、陰では毎日のように泣いていましたが、唯一ふたりの間に残された子どもなので、私がしっかりしなくてはと思っていました。父も母も吉本新喜劇での活躍をとても楽しみにしてくれていたので、私は父と母を笑顔にさせるために、毎日ひとつおもしろい話を必ず持って帰ってふたりを笑わせるんだと決めて日々過ごしていました。

── お兄さんの死はご家族にとって人生観を変えるきっかけにもなったそうですね。

五十嵐さん：実は、父は私が吉本新喜劇に入団すると言った当初、すごく反対していました。父は私に、結婚して子どもを生んで暮らす人生を望んでいましたし、そもそも、芸の世界で生きていけるわけがないと。それで入団から最初の1年くらいは口をきいてくれなかったんです。ただ、私が少しずつ舞台に出るようになるのを見て、徐々に応援してくれるように。その後、兄の病気や死があって、人生観が大きく変わったことのようにも思います。「人生いつなにが起こるかわからないから、後悔しないよう好きに生きろ」と言ってくれるようになりました。

父との最期の会話は「なんでこんなことに」

父と兄とマス釣りを楽しむ

── お父さんも2021年に亡くなってしまわれたそうですね。お父さんは本当に突然のことだったとか…。

五十嵐さん：新型コロナウイルスでした。

たまたま、私が仕事で1週間ほど大阪から名古屋に行くことになったんです。その間、父だけで母の介護をするのは難しいという話になり、母にはその間、長期療養の病院に入院してもらうことにしました。入院中も父と母は毎日電話をしていたのですが、ある日母から「父の様子がおかしい」「声がつらそうだ」と私に連絡があって。父に電話をしてみたら、電話口の呼吸がぜいぜいしていたんです。

父はとても我慢強い人でした。「熱があったけれど今はもう下がったから、ただの風邪だと思う」と言うので様子を見ていたのですが、2日後、私が名古屋から帰宅する道中で父に電話をすると繋がらず…。嫌な予感がして急いで帰宅したら、家で父がぐったり倒れていたんです。急いで救急車を呼びました。

── 体調がつらかったのに我慢されていたんでしょうね。

五十嵐さん：冷蔵庫を見てみると食べ物はほとんどなかったので、買い物も行けず、ひとりで我慢していたのだと思います。救急車に乗ると「なんでこんなことに…」と父が言ったのですが、それ以上は話すことができず…。検査してみると新型コロナウイルスに感染していました。私はコロナにはかかっていませんでしたが、コロナ禍の入院制限のため、もう父と会うことはできなくなってしまいました。結局、2週間後に父は亡くなりました。

父が亡くなるまでの2週間はいま振り返ってみても、本当にあっという間でした。当時は面会がNGだったため、電話で病院から父の状況を聞くことしかできなかったのですが、担当医からは「退院後、後遺症で父も介護が必要になるかもしれない」と言われて。

そのため、私は、父と母のふたりともを介護する覚悟を決めて、私の収入でなんとかやっていけるように、父が入院中に金銭的に負担にならずに3人で暮らせる家を探し、引っ越しに向けて準備を始めました。父のことは新居で迎えるつもりでいました。

そのような矢先、父が亡くなったという連絡を受けました。遺体は感染予防のためビニールに包まれていたので、父に直接触れることもできませんでした。お葬式もできず、焼かれた遺骨だけが手元に戻ってきても、心の整理はまったくつきませんでした。

母の看病をしているということもあったと思うのですが、父は、誰よりもコロナにかからないよう気をつかっていました。家でもマスクをしていて、外で仕事をしている私よりも何倍も気をつけていたのに、どうしてこんなことになってしまったのか。救急車で話した「なんでこんなことに…」が最後の言葉となってしまいました。父がかわいそうで仕方ありませんでした。

残された者として母の介護を心に誓い

とても仲がよかった父と母

── お母さんはお父さんの状態を知っていたのですか？

五十嵐さん：私は濃厚接触者になっていましたので、父が入院中は母を預け先の病院に迎えに行くことができませんでした。そのため、母とのやりとりも電話でした。母は父から連絡がないため「お父さんはどうしているの？」と、とても心配していました。

父が亡くなったことを母に伝えねばならなくなったときがいちばんつらかったです。病院は感染予防のため基本的には面会禁止だったのですが、父が亡くなったことは電話で伝えるような内容ではないため、病院に事情を話して特別に面会をさせてもらうことに。父の遺骨が手元に戻ってから私から母に伝えたのですが、母は言葉がでない状態でした。そこからすっかり元気がなくなってしまいました。

その後、私が母をよりいっそう支えていかなければと。あまりにもあっけなく逝ってしまった父のこともあり、悔いの残らないよう、私ひとりでしっかりと母を介護していこうと心に誓いました。

取材・文：酒井明子 写真：五十嵐サキ