【ロサンゼルス＝後藤香代】米ロサンゼルスで１日に開かれたグラミー賞授賞式では、受賞者からトランプ政権への批判が相次いだ。

「年間最優秀アルバム」など３部門に輝いたプエルトリコ出身のラッパー、バッド・バニーさんが不法移民への強引な取り締まりが問題視されている米移民・関税執行局（ＩＣＥ）に撤収を求めると、大きな拍手に包まれた。

受賞スピーチでバッド・バニーさんが「ＩＣＥ ＯＵＴ（ＩＣＥは出ていけ）。我々は野蛮ではない。動物でもなく、人間であり、米国人だ」と訴えると、観客らが立ち上がり、約３０秒間にわたり拍手を続けた。

シンガー・ソングライターのビリー・アイリッシュさんは、胸に「ＩＣＥ ＯＵＴ」のバッジを付けて登場した。「年間最優秀楽曲」の受賞スピーチで「声を上げ続け、抗議し続けなければいけない」と呼びかけた。

ハリウッドや音楽業界はリベラル派が主流で、トランプ大統領に批判的だ。司会を務めたコメディアンのトレバー・ノアさんは、少女らの人身取引罪などで起訴された実業家ジェフリー・エプスタイン氏とトランプ氏の関係についてジョークを飛ばした。これに対し、トランプ氏はＳＮＳで「グラミー賞は最悪だ」と怒りを表し、ノアさんを提訴する考えを示した。