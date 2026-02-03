じつは、失えば、お金も地位も「意味がなくなる」ほど…なんと、2500年も前に記録されていた「病の発症を防いでいる、唯一無二の財産」の正体

先端医療装置に支えられた外科手術、大幅に進歩した化学療法など、華々しい最新の治療法が開発されている「がん」の治療。しかし、残念なことに現在も、多くの先進国で死因トップに君臨し続けるのはがんです。

がんは遺伝などの先天的な要因より、 日々の「習慣」に大きく左右されることが明らかになってきており、がん対策の決め手は「予防」であると言われています。しかし、必要だとわかっていても習慣のコントロールはなかなか難しいものです。

患者が後悔するのをもう見たくない――この切実な思いから、新しい概念「がん活」を勧めるのが、呼吸器内科医師で、大阪公立大学教授の川口知哉さん。

川口さんがこの度出版した著書『「がん活」のすすめ 科学と名言でつくる「がんを寄せつけない習慣」』では、退屈で面白くないがん予防の習慣を、賢者たちの「名言」を支えにして前向きに、軽やかに行う、というユニークなもの。では、「名言でがん予防」とは、いったいどういう方法なのでしょうか。

なぜ健康は大切なのか……。「もっと早く健康の大切さを理解していれば」と悔やむ患者に数多く出会ったという著者が、その価値について論じます。“その時”になるまで気づかないことの重みを考えてみます。

＊本記事は、『「がん活」のすすめ 科学と名言でつくる「がんを寄せつけない習慣」』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

「健康はすばらしい」は本当か？

現代社会には、「健康」に関する情報があふれている。インターネットにも無数の記事や動画が絶え間なく流れている。テレビや雑誌、書籍は次々と「健康法」を紹介し、情報が豊富であること自体は望ましいのだが、「どれを信じればいいのかわからない」と混乱している人も少なくない。

一方で、都市生活の便利さは、健康的な行動を選びにくくしている。どこにでもあるエレベーターやエスカレーター、24時間営業のコンビニやファストフード……。こうした快適すぎる環境のなかで、あえて「健康的な選択」を貫くには、意志と継続力が求められる。

こうした状況のなかで、いま一度、確認しておきたいのが「健康」そのものの価値である。そもそも、健康であることは、どれだけの値打ちがあるのだろうか。それは本当に、いかなる対価を払ってでも手に入れるべきものなのだろうか。健康についての名言をひもときながら考えてみよう。

健康は第一の富である。

氏名ラルフ・ウォルド・エマーソン

（1803−1882 米国の思想家・詩人）

前々回の記事でも取り上げた米国の代表的な思想家エマーソンの講演や随筆は、後進に大きな影響を与え、米国思想史に独自の流れを築いた。彼にとって「健康」は単なる身体的状態ではなく、「精神の自由」や「創造性」の基礎そのものであった。人間は健康を保つことで、日々の活動における活力を得ることができ、真の意味で「豊かさ」を享受できると考えたのである。

エマーソンの時代は感染症や栄養不良が深刻だったのだが、彼の健康についての洞察 は、現代にも通じると思われる。いま、がんをはじめとする生活習慣病は、豊かな物質文明を享受しているはずの多くの人々を苦しめている。健康こそが「第一の富」であるという言葉はむしろ、現代でこそ、いっそうの説得力をもって響くのである。

健康はほかのすべての幸福に通じる活動を支える基礎であり、経済的な富や社会的成功に優先することは、現代社会においてますます明らかになってきたといえるだろう。

さらに、エマーソンよりさらに二千数百年前も前に、健康の価値を認めた医学の父がいる。

「医学の父」が認めた健康の価値

知恵のある人は、健康が人間にとって 最も価値あるものと考えなくてはならない。

ヒポクラテス

（紀元前460−紀元前370頃 古代ギリシャの医師。「医学の父」）

ヒポクラテスは医学を迷信や呪術から切り離し、経験と観察にもとづいた「合理的な学問」として確立した最初の人物とされ、その功績から「医学の父」と呼ばれている。その名は現代でも、医師が守るべき倫理規範としての「ヒポクラテスの誓い」に残され、 医学の出発点に立つ者の心構えをいまに伝えている。

顕微鏡もなく、病気の原因が細菌やウイルスであることも知られていなかった2500年も前に、しかしヒポクラテスは、病の発症には食事、運動、睡眠、気候といった生活習慣や環境が深く関わることを直感し、記録に残した。その当時に、すでにヒポクラテスは、健康こそが人生の基盤であり、富や名声に勝る価値をもつと明言していたのである。

その思想は現代においても公衆衛生や予防医学の原点であり、がん予防というテーマを考える私たちにとって、いまなお響きつづける指針となっている。

では、健康であるために、我々は、「まず」どうすべきなのか。じつは、健康でありたいことが、すなわち健康の第一歩であることを示す、21世紀の研究報告をご紹介しながら見ていこう。

＊

「がん活」のすすめ 科学と名言でつくる「がんを寄せつけない習慣」

華々しい治療法が開発されている現在も、がん対策の決め手は「予防」だ。地道で面白くない習慣を続けるには、先人の「名言」が効く！

【続きを読む】明らかになった。じつは、生活の主体性が高いほど、全死亡率が低下する…がんを寄せつけない習慣に必要な、2つの理由。その納得の中身