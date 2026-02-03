ヨックモックで感じる春♡桜香る限定スイーツが門出を彩る

春の訪れを感じるこの季節、贈り物や自分へのご褒美にぴったりなスイーツがヨックモックから登場します。桜のやさしい香りとともに楽しめる「ドゥーブルショコラオゥサクラ」は、見た目にも心がときめく春限定デザイン。新生活の門出やお花見のお供に、気持ちをそっと添えてくれる一缶です。桜が持つはかなさと美しさを、お菓子で味わってみませんか♡

桜香るラングドシャーの魅力

本商品限定のラングドシャーは、はらりと軽やかな口どけが特長。桜風味のホワイトチョコレートをサンドし、口に入れた瞬間から春の香りがふんわり広がります。

桜の花のパウダーとアーモンドのコクを加えたオリジナルチョコレートは、クセのないすっきりとした後味。※桜香料を使用※クッキー中、桜を2.5％使用（生換算）。ウーロン茶とのペアリングもおすすめです。

春をまとう華やかパッケージ

2026年はパッケージデザインをリニューアル。澄み渡る青空に、ピンク・グリーン・ゴールドの桜が舞う華やかな缶は、ひと目で春を感じさせる仕上がりです。

さまざまな角度から描かれた桜が、見るたびに明るい気持ちを届けてくれます。進学や就職など、新たな門出を祝うギフトとしても、自分用にお花見気分を楽しむ一品としても活躍します。

用途で選べるラインアップ

ラインアップは全3種。店頭限定の「ドゥーブルショコラオゥサクラ」10枚入は税込1,080円。

たっぷり楽しめる24枚入は税込2,700円です。

さらに「ドゥーブルショコラオゥサクラアソルティ」は3種36個入で税込4,212円。内容はドゥーブルショコラオゥサクラ24枚、シガール6本、シガールオゥショコラ6本。

シーンに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

春の想いをお菓子にのせて

ヨックモックの「ドゥーブルショコラオゥサクラ」は、味わいもデザインも春らしさ満点の限定スイーツ。

大切な人へのエールや、これまでの感謝を伝える贈り物として、そっと背中を押してくれる存在です。

桜が彩るこの季節、心華やぐひとときをヨックモックのお菓子とともに楽しんでみてください♪