【ミラノ＝平地一紀、ジュネーブ＝船越翔】ミラノ・コルティナ冬季五輪の警備に米移民・関税執行局（ＩＣＥ）が関与する計画が浮上したことに、イタリア国内で反発が広がっている。

ミラノでは抗議デモが行われ、６日の開幕が迫る五輪の運営への影響を懸念するメローニ政権が沈静化に躍起になっている。

１月３１日、ミラノ中心部には、「ＩＣＥは出ていけ」などと書かれたプラカードを掲げた市民ら数百人が集まった。デモに参加した地元高校生のリッカルド・ベステッティさん（１６）は「米国は普通の警察官を派遣すべきで、ＩＣＥが来る必要はない」と語った。

米国内でＩＣＥは不法移民への強引な取り締まりが問題視されている。複数の欧米メディアが１月２７日、ＩＣＥ職員の五輪派遣計画を報じて波紋が広がった。

米国土安全保障省は、派遣されるのは国際犯罪捜査を担当する職員で、「移民の取り締まりが行われるわけではない」と釈明している。だが、ジュゼッペ・コンテ伊元首相がＳＮＳへの投稿で「認められない。メローニ政権は明確な決断を下すべきだ」と職員派遣を拒否するよう求めるなど、イタリア国内では拒否反応が目立った。

イタリアのアントニオ・タヤーニ副首相は記者団に対し、ＩＣＥ職員は「路上で治安活動をすることはない」と述べ、ＩＣＥの活動は開会式に参加するバンス米副大統領の警備などに限定されると強調した。マッテオ・ピアンテドージ内相もＳＮＳに「警察活動はイタリアの治安部隊のみが行う」と書き込み、火消しを図った。

一方、地元メディアによると、開会式当日の６日にもミラノ中心部で抗議デモが計画されている。反対の声がさらに拡大すれば、メローニ政権は追加の対応を求められる可能性がある。