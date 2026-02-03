かつて、繁華街の雑多さやカラーギャングの存在などから「治安が悪い街」というイメージが長く語られてきた池袋。株式会社CHINTAI（東京都港区）が実施した「池袋の治安イメージと再開発による意識変化」に関する調査によると、池袋の治安を「普通・良い」とした人が約6割となり、イメージが改善されていることがわかりました。では、池袋に「住みたい」と思う人はどのくらいいるのでしょうか。



【調査結果を見る】池袋の治安が「よくなったと感じる」「少し良くなったと感じる」理由は？

調査は、東京都・埼玉県在住の18〜45歳男女900人を対象として、2025年10月にインターネットで実施されました。



まず、「平成の池袋の治安」について尋ねたところ、約半数が「悪い」（非常に悪い16.8％、少し悪い31.0％）」と回答しました。



「過去に抱いていた池袋の治安イメージに影響を与えた要因」としては、「ニュース報道（事件・事故など）」（38.4％）、「実際に訪れたときの印象」（24.6％）、「ドラマ・アニメ・映画などの舞台設定」（19.2％）が上位に挙がり、事件報道やエンタメ作品、実体験や口コミといった複数の要素が重なり、平成当時の池袋には“治安が悪い街”という印象が強く刻まれていたことがわかります。



一方、「令和の池袋の治安」については、「悪い」（非常に悪い9.2％、少し悪い26.6％）が約3割に減少し、「普通」が49.2％、「少し良い」が7.8％、「非常に良い」が7.2％と約6割を占めました。



「現在の池袋の治安イメージに影響した要因」としては、「ニュース報道（事件・事故など）」（35.2％）、「実際に訪れたときの印象」（30.0％）、「SNSで見かけた話題」（14.3％）が上位に挙がったほか、「最近の再開発情報・変化の情報を見聞きして印象が変わった」（12.7％）という意見も見られ、池袋の変化そのものがイメージ改善を後押ししていることがうかがえます。



また、池袋の治安に関して、「数年前と比べて良くなったと感じる」（良くなったと感じる5.7％、少し良くなったと感じる21.3％）と回答した人は約3割、「悪くなったと感じる」（少し悪くなったと感じる8.9％、非常に悪くなったと感じる7.5％）は1割強にとどまりました。



池袋の治安が「良くなったと感じる理由」としては、「再開発が進み、街全体がきれいになった」（54.3％）、「駅周辺の整備が進んだ」（33.7％）、「公園や広場などの公共空間が整い、明るい印象になった」（23.9％）が挙げられ、街の景観や回遊性の向上が、治安の改善実感につながっていることがうかがえます。



次に、「池袋西口の再開発」について尋ねたところ、約6割が「知っている」（開発内容も詳しく知っている12.8％、なんとなく知っている42.8％）と回答。



「再開発によって変化した池袋の印象」では、「西口がきれいになり、全体的に明るくなった」（40.0％）、「治安がよくなり、安心できるようになった」（20.8％）、「駅周辺に人が増えて、にぎやかで活気が出てきた」（19.2％）などが挙がり、街の景観改善と人の流れの変化が、安心感や活気の向上につながっていることが読み取れました。



では、家賃・職場／学校からの距離感も踏まえて、自分が気に入った物件があったときに「池袋に住みたい」と思うのでしょうか。



この質問に対して、「住みたいと思う」は32.7％、「思わない」は67.3％という結果になりました。



「池袋に住みたい理由」としては、「駅周辺に商業施設が多く、買い物や外食が便利」（49.0％）、「電車の路線が充実していて、通勤・通学に便利」（38.8％）、「病院・行政施設・銀行など生活インフラが整っている」（23.8％）など、いずれも日常生活のしやすさに直結する項目が並びました。



一方、「住みたくない理由」としては、「治安が悪いイメージがある」（27.6％）、「家賃が高そう／コスパが悪そう」（27.2％）、「駅前や繁華街が雑多で騒がしい」（24.3％）といった、利便性の高さと表裏一体の“繁華街イメージ”が居住意向のハードルになっていることがわかる結果となりました。



これらの調査結果を踏まえて同社は、「池袋の治安イメージは平成から令和にかけて改善傾向にある一方、完全には払拭されていない実態が明らかになった。街の変化が進む中で、その変化を生活者が実感として捉えられるかどうかが、今後の評価を左右するのではないか」と考察しています。