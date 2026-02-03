J3¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤¬7Æü³«ËëÀï¡¡J2¾º³Ê¤ØÅÚÂæ¸Ç¤á¤ÎÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡¡5Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢¤ÎÊ¡¿¹·òÂÀ¡Ö°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡J3¤Î¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤¬¡¢7Æü¤Ë¥ß¥¯¥Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥àËÌ¶å½£¡ÊËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¡Ë¤ÇJ3Ä»¼è¤È¤ÎJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Î¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢6·î¤Þ¤Ç¾º¹ß³Ê¤Î¤Ê¤¤Æ±¥ê¡¼¥°¤ÇÀï¤Ã¤¿¸å¡¢8·î¤«¤é¤ÏJ2¾º³Ê¤ò·ü¤±¤¿J3¥ê¡¼¥°¤ËÎ×¤à¡£½¢Ç¤3µ¨ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÁýËÜ¹ÀÊ¿´ÆÆÄ¡Ê43¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÌóÈ¾Ç¯¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡Ê¥Á¡¼¥à¤ÎÅÚÂæ¤ò¡ËÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡J3Í¥¾¡¤ÈJ2¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ºòÇ¯¤Ï17¾¡5Ê¬¤±16ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ56¤Ç8°Ì¡£J2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤Î6°Ì°ÊÆâ¤Ë¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁýËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉé¤±¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼éÈ÷Åª¤Ê·¹¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àï¤¤¤Ö¤ê¤òÈ¿¾Ê¡£ºòÇ¯¥ê¡¼¥°10°Ì¥¿¥¤¤Î46ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¹¶·â¤Î²þÁ±¤ò²ÝÂê¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡·ø¼é¤ÎÍ×¤À¤Ã¤¿ÄÔ²¬Í¤¿¿¡Ê24¡Ë¤ä»³ÏÆ³ò¿¥¡Ê25¡Ë¤¬J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼çÎÏ¤¬Î®½Ð¡£°ìÊý¤Ç¤«¤Ä¤ÆËÌ¶å½£¤Ç³èÌö¤·¤¿Ê¡¿¹·òÂÀ¡Ê31¡Ë¤äÀ¸¶ð¿Î¡Ê26¡Ë¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢¿·ÀïÎÏ¤¬Â¿¿ô²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤ÎJ2¾º³Ê¤ò·Ð¸³¤·¡¢21Ç¯°ÊÍè¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤ëÊ¡¿¹¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê³¹¤È¥¯¥é¥Ö¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ËÌ¶å½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£J2¾º³Ê¤ÎÌÜÉ¸¤Ø°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë