ダウ平均は大幅反発 強いＩＳＭもフォロー １月の米雇用統計の公表延期＝米国株概況 ダウ平均は大幅反発 強いＩＳＭもフォロー １月の米雇用統計の公表延期＝米国株概況

NY株式2日（NY時間16:24）（日本時間06:24）

ダウ平均 49407.66（+515.19 +1.05%）

S＆P500 6976.44（+37.41 +0.54%）

ナスダック 23592.11（+130.29 +0.56%）

CME日経平均先物 54055（大証終比：+1425 +2.64%）



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均が大幅反発となったほか、ナスダックも反発。序盤は先週までのネガティブな雰囲気を引き継ぎ、続落して始まった。週末にビットコインが売り込まれ、８万ドルを割り込んだことも雰囲気を圧迫し、関連株も下落。



ただ、売りが一巡すると押し目買いが活発化し、株価指数はプラスに転じている。この日発表のＩＳＭ製造業景気指数が予想外に強い内容となり、分岐点の５０を超え、米製造業の回復の兆しを示したこともフォローとなった。生活必需品や産業セクターが上げをリード。ＩＴ・ハイテク株も途中から買い戻されていた。ただ、マグニフィセント７は戻りが鈍い。



先週つなぎ予算が失効し、米政府機関の一部が閉鎖されたが、今回の政府閉鎖は短期間で終わる公算が大きいとの見方が有力視されている。議会上院は３０日、２６会計年度（２６年９月まで）予算案については７１対２９の賛成多数で可決しており、本日から休会中の下院が審議・採決する見通しで、再可決により閉鎖が解除されると見られている。



ただ、米労働統計局（ＢＬＳ）は、連邦政府の一部閉鎖の影響で、金曜日に予定していた１月の米雇用統計の公表を延期すると発表。明日火曜日の１２月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）も延期する。



一方、ＡＩを巡る不透明感は根強い。エヌビディア＜NVDA＞がオープンＡＩに最大１０００億ドル投じる計画が先週伝わっていたが、幹部が取引に疑念を示していると報じられている。先週はマイクロソフト＜MSFT＞の決算にネガティブな反応が示され、ＡＩ関連は本日もエヌビディアやマイクロソフト＜MSFT＞、メタ＜META＞は上値が重かった。今週はアマゾン＜AMZN＞やアルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞が決算発表を予定しており、どのような反応になるか注目される。両社ともやはり設備投資は予想を上回るとも見られている。



ＡＩ関連には不透明感が広がっているものの、ストラテジストからは「Ｓ＆Ｐ５００企業の利益の伸びは４年ぶりの強さになる見通し」との見方も出ている。



コインベース＜COIN＞やマイクロストラテジー＜MSTR＞など暗号資産関連株が下落。暗号資産市場でビットコインが土日に８万ドルを割り込んでおり、週明けの関連株も下落している。



ディズニー＜DIS＞が決算を受け下落。好調な決算ではあったものの、第２四半期のガイダンスを嫌気。見通しではエンターテインメント部門の営業利益がコンセンサスを下回る水準が示唆され、直販型ストリーミング（ＤＴＣのＳＶＯＤ）事業の営業利益も前四半期比での改善は限定的に留まるとの見解も出ていた。



オラクル＜ORCL＞が上下動。取引開始前に増資計画を公表。社債とエクイティ・ファイナンスを組み合わせ、 年内に４５０－５００億ドルを調達する予定。



医療診断機器のレビティ＜RVTY＞が決算を受け下落。第１四半期の営業利益率の見通しが予想を下回ったことが嫌気された模様。



モビリティ・ソフトウエアのベラ・モビリティ＜VRRM＞が下落。トランプ政権が、都市による道路安全補助金による速度違反取締カメラの利用を制限していると報じられたことを嫌気。



医薬品のアクエスティブ・セラピューティクス＜AQST＞が急伸。重度アレルギー反応治療薬の申請がＦＤＡに却下されたことを明らかにしたにもかかわらず、買いが強まった。追加対応がアナフィルムの重大な懸念点に関するものではないことを確認できたという点をポジティブに捉えている。



コインベース＜COIN＞ 187.86（-6.88 -3.53%）

ストラテジー＜MSTR＞ 139.63（-10.08 -6.73%）

ディズニー＜DIS＞ 104.45（-8.35 -7.40%）

オラクル＜ORCL＞ 160.06（-4.52 -2.75%）

リビティ＜RVTY＞ 107.09（-1.71 -1.57%）

ベラ・モビリティ＜VRRM＞ 18.25（-1.05 -5.44%）

アクエスティブ＜AQST＞ 4.10（+1.15 +38.98%）



アップル＜AAPL＞ 270.01（+10.53 +4.06%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 423.37（-6.92 -1.61%）

アマゾン＜AMZN＞ 242.96（+3.66 +1.53%）

アルファベットC＜GOOG＞ 344.90（+6.37 +1.88%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 343.69（+5.69 +1.68%）

テスラ＜TSLA＞ 421.81（-8.60 -2.00%）

メタ＜META＞ 706.41（-10.09 -1.41%）

エヌビディア＜NVDA＞ 185.61（-5.52 -2.89%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 246.27（+9.54 +4.03%）

イーライリリー＜LLY＞ 1044.13（+6.98 +0.67%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

