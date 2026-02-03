米１０年債利回り上昇 ＩＳＭ指数が予想を大きく上回る オラクルが大型起債＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 ＩＳＭ指数が予想を大きく上回る オラクルが大型起債＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25）

米2年債 3.574（+0.051）

米10年債 4.279（+0.044）

米30年債 4.912（+0.039）

期待インフレ率 2.340（-0.001）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。この日発表のＩＳＭ製造業景気指数が予想を大きく上回り、景気判断の分岐点である５０を回復したことがポジティブ。サプライズとなった。また、オラクル＜ORCL＞の大型起債が伝わり、換金売りも出ていた模様。



なお、米労働統計局（ＢＬＳ）は、連邦政府の一部閉鎖の影響で、金曜日に予定していた１月の米雇用統計の公表を延期すると発表。明日火曜日の１２月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）も延期する。



２－１０年債の利回り格差は+７１（前営業日：+７１）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

