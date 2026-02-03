©ABCテレビ

最強専門家たちがニュースの正しいミカタを徹底解説する情報バラエティ番組「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（ABCテレビ）。東留伽アナウンサーがMCの番組公式YouTubeチャンネル「正義のミカタチャンネル」で、ロシア研究の第一人者が“極秘”で入手したというロシアのアイテムが公開された！

この日のゲストはロシアに精通する国際政治学者・中村逸郎氏と、中国をはじめとする東アジア情勢を長年取材してきた近藤大介氏。

中村氏が配信の冒頭で取り出したのは、なんと2025年版のスターリンカレンダー！ 表紙にはロシア語で「私たちは勝利する」という意味の言葉が書かれている。

「どこで手に入れられたんですか？」（東アナ）

「中村先生、ロシア入れないはずですけど」（近藤大介氏）

と、2022年にロシアから入国禁止にされている中村氏に２人が入手ルートを問いかけると…中村氏からはウソかマコトか、判別しがたい驚きの返答が！？

カレンダーをめくっていくと、毎月、スターリンの言葉がズラリ。

中村氏は「うちね、これを玄関口にダーッと貼ってるんですよ。そしたらね、さすがにうちに強盗入らない」と得意げ！？

2025年の「正義のミカタ」年末SPに出演した際、番組内で2026年のプーチンカレンダーを見せていた中村氏だが、「実はスターリンカレンダーの方が迫力あったかな」と感じていた様子。

東アナは、番組で披露されたプーチンカレンダーを取り出し、めくりながら「確かにプーチンカレンダーは、地味なもの（写真）が多いというか…」と感想を述べる。

すると、中村氏は2026年のプーチンカレンダーについて「外国の首脳が出てないの」とコメント。「これまで習近平とかトランプさんとか、前は安倍総理も一緒に。あと柔道するところとか」と様々なシチュエーションの写真があったというが、2026年のカレンダーには「これが本当にないんだよね」。

その理由を、中村氏はひそひそ声で推理するが…！？

さらに中村氏は「モスクワの友人が教えてくれたんだけど。本当かどうか分からない」と言いながら、クレムリンのある噂話を語り…！？

そして、モスクワで知人が撮影したという写真や動画を公開していく中村氏。

モスクワの都心の公園で撮られたある写真を見て、中国専門家の近藤氏は、

「ロシアってやっぱり中国より自由だなと思いましたよ」

「こんなの中国でやったらどうなるか…」

と本音を口にする。

「ええ？ これすらも（中国では）ダメ？」と東アナが驚いて問いかけると、近藤氏は「当たり前じゃないですか！」と即答。

動画の後半では、中村氏が驚きの事実を述べる。

2025年1月から9月、日本に入国したロシア人の数が前年比で倍になっているというのだ。

近藤氏は「経済的には制裁とかしてても、観光は関係ないわけですか？」と驚きの表情。

そして「不思議なんだけど…」と続ける中村氏。2025年4月から、モスクワの日本領事館ではロシア人の日本旅行者のビザが無料になっていることを明かした！

今ロシアでは日本旅行ブームが起きているというが…。

さらに中村氏は「これ言ったらね、ちょっと大問題になるかと思うんだけど、推測でもいい？」と前置きした上で、ある“ヤバイ”事態について小声で語り始めた！

近藤氏も「それ外務大臣とか知ってるんですかね？ 総理は知ってるんですかね？」と驚いた、中村氏が話す“ヤバイ”真相は、YouTubeでご確認を。

番組公式YouTube「正義のミカタチャンネル」は、放送では扱えないトピックも深掘り解説中！