元日向坂46で女優の齊藤京子（28）が2日深夜に放送されたテレビ朝日系「キョコロヒー」（月曜深夜0・25）に出演。パリで出会った人物を明かした。

齊藤は1月に仏・パリで毎年開催されている日本映画祭「LES SAIZONS HANABI」（HANABI）で、自身が主演を務める映画「恋愛裁判」（監督深田晃司）が上映されるため、深田監督と現地で行われたプレミアイベントに出席していた。

そのパリで「ひろゆきさんに会ったんです」と、実業家・西村博之（ひろゆき）氏に会ったことを明かした。ひろゆき氏と出会えたことに「うれしかった」と笑みを浮かべて振り返った。

出会った経緯については「恋愛裁判が上映された日本映画祭のゲストとしてパリ在住のひろゆき氏も登壇していた」とし、「恋愛裁判の舞台あいさつが終わった後にひろゆきさんが登壇っていう形だった。登壇された後にごあいさつさせていただいて、一緒にお写真も撮りました」と2ショット写真が公開された。

また「本当にちょっとの時間しか、このお写真撮った時間しかしゃべれなかったけど“時差ボケとか大丈夫ですか?”とか。全然優しくて」と会話を明かした。さらに「無理やり言いました」として「限られた時間で、もう行っちゃったので“ひろゆきさん、めっちゃ好きです。リスペクトしてます!スタンプも持ってます!”みたいな」とファンだと伝えた。

この言葉に「めっちゃニコニコしながら」と、ひろゆき氏が笑顔で「えーうれしいです。ありがとうございます」と感謝していたことを思い返した。