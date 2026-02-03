きょうは、日本海側の雪の範囲も次第に狭くなっていく見込みです。ただ、日本海側では、きのうからさらに積雪の増えた所があります。なだれや落雪、除雪中の事故に注意が必要です。全国的にこの時季らしい寒さで、晴れる太平洋側も北風が冷たく感じられそうです。

日本海側は午前中を中心に雪が降りやすいですが、次第に冬型の気圧配置が緩んでいき、日中は雪の範囲も狭くなっていく見通しです。午後は、山陰なども日差しの届く所がありそうです。ただ、日本海側は平年の2倍を超える積雪となっている所もあります。なだれや落雪にご注意ください。また、除雪作業は必ず2人以上で行うようにしてください。太平洋側は広い範囲で晴れるでしょう。空気の乾燥が続くため、火の取り扱いに注意が必要です。

日中の気温はきのうと同じか少し高く、この時季らしい寒さが続くでしょう。関東から西も10℃前後で、晴れる所も北風が冷たく感じられそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：1℃ 釧路：0℃

青森 ：2℃ 盛岡：2℃

仙台 ：6℃ 新潟：5℃

長野 ：4℃ 金沢：5℃

名古屋：9℃ 東京：11℃

大阪 ：9℃ 岡山：10℃

広島 ：11℃ 松江：9℃

高知 ：12℃ 福岡：11℃

鹿児島：13℃ 那覇：18℃

立春のあす以降は、寒さが緩みそうです。木曜日は関東から西で14℃前後と、3月並みの陽気になる所が多くなりますが、金曜日は冷たい北風が強まって、寒気が流れ込んできます。週末は各地で真冬の寒さが戻るため、気温の変化にお気をつけください。金曜日以降は、日本海側で大雪や大荒れとなるおそれがあります。土曜日は関東から西の太平洋側でも雪や雨の降る可能性があります。