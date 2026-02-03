コンビ解散 → 女優転身、マッシュウルフからボブヘアに髪型チェンジし反響
元お笑いコンビ「アジアン」で女優の隅田美保が1日にインスタグラムを更新。ヘアスタイルを変えた最新ショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】元アジアン・隅田美保“きれいなお姉さん”ショットから一変 強烈メイク姿に反響
2021年にコンビを解散し、以降は女優として活動している隅田。投稿の中で彼女は「3ヶ月前にマッシュウルフにしたのに髪が伸びるのが早くお次はボブヘアに。どう？」と最新ショットを公開。写真には、ボブヘアをアピールする彼女の姿が収められている。
この投稿にファンからは「みほさん似合ってます〜」「いつも可愛い」「ずっと素敵です」などの声が集まっている。
引用：「隅田美保」インスタグラム（@miho_sumida1129）
