グラビア美女29歳、衝撃的なツインテ姿に大反響「可愛すぎる」
元アイドルグループ「#2i2」のメンバーで、現在はグラビアを中心に活躍中の天羽希純が2日、自身のインスタグラムを更新し、「ツインテールの日」に合わせて自身のツインテールにした髪型を公開した。
【写真】天羽希純29歳、大胆な“グラビア”姿など（24枚）
その美貌と抜群のスタイルで、グラビアでも活躍中の天羽。この日は「ショートでもツインテールできたっ！」とつづり、耳元でまとまったツインテール姿を公開した。同日は「2」が重なることから、「ツインテールの日」として、日本記念日協会により認定・登録されたされている。
ファンからは「ついんてきすみんかわええです」「可愛すぎる」「似合うー！」など絶賛が相次いでいた。
■天羽希純（あまうきすみ）
東京都出身。8月12日生まれ。アイドルグループ「#2i2」のメンバーでファンからは「きすみん」の愛称で親しまれている。抜群のスタイルを活かし、グラビア活動にも精力的に取り組んでいる。
引用：「天羽希純」インスタグラム（＠amaukisumi）
【写真】天羽希純29歳、大胆な“グラビア”姿など（24枚）
その美貌と抜群のスタイルで、グラビアでも活躍中の天羽。この日は「ショートでもツインテールできたっ！」とつづり、耳元でまとまったツインテール姿を公開した。同日は「2」が重なることから、「ツインテールの日」として、日本記念日協会により認定・登録されたされている。
■天羽希純（あまうきすみ）
東京都出身。8月12日生まれ。アイドルグループ「#2i2」のメンバーでファンからは「きすみん」の愛称で親しまれている。抜群のスタイルを活かし、グラビア活動にも精力的に取り組んでいる。
引用：「天羽希純」インスタグラム（＠amaukisumi）