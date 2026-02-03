天羽希純のツインテールがかわいすぎる　※「天羽希純」インスタグラム

　元アイドルグループ「#2i2」のメンバーで、現在はグラビアを中心に活躍中の天羽希純が2日、自身のインスタグラムを更新し、「ツインテールの日」に合わせて自身のツインテールにした髪型を公開した。

【写真】天羽希純29歳、大胆な“グラビア”姿など（24枚）

　その美貌と抜群のスタイルで、グラビアでも活躍中の天羽。この日は「ショートでもツインテールできたっ！」とつづり、耳元でまとまったツインテール姿を公開した。同日は「2」が重なることから、「ツインテールの日」として、日本記念日協会により認定・登録されたされている。

　ファンからは「ついんてきすみんかわええです」「可愛すぎる」「似合うー！」など絶賛が相次いでいた。

■天羽希純（あまうきすみ）
東京都出身。8月12日生まれ。アイドルグループ「#2i2」のメンバーでファンからは「きすみん」の愛称で親しまれている。抜群のスタイルを活かし、グラビア活動にも精力的に取り組んでいる。

引用：「天羽希純」インスタグラム（＠amaukisumi）