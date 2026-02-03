『ばけばけ』“庄田先生”オフショットに反響「素敵な笑顔」「スーツがお似合い」
連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）に出演中の俳優・濱正悟が2日、自身のインスタグラムを更新。劇中キャラクターのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】“庄田先生”濱正悟のオフショットをもっと見る
この日の放送では、濱が演じる庄田多吉が、松江中学校に英語教師として就任する様子が描かれた。投稿では「庄田多吉、松江中学の英語教師になりました」とつづり、オフショットを披露。落ち着いたスーツ姿と柔らかな笑顔が印象的なカットとなっている。
この投稿にファンからは「庄田先生の素敵な笑顔」「庄田さんの役はハマり役」「スーツがお似合いで素敵です」「先生、頑張って！」などの声が寄せられている。
引用：「濱正悟」インスタグラム（＠hamastagram822）
