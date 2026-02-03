Ｇ１・２２勝（重賞７０勝）を含む１１１９勝を挙げる国枝栄調教師（７０）＝美浦＝が、３月３日に定年を迎える。牝馬３冠に輝いたアパパネとアーモンドアイなど、多くの名馬を送り出してきた名伯楽のホースマン人生もいよいよ最終コーナー。国枝師と開業当初から厩舎を支えてきた鈴木勝美助手（５９）が、これまでの道のりを対談で振り返る。スポーツ報知では定年が迫った調教師にスポットを当てた特集記事を随時、掲載する。（取材構成・坂本 達洋）

―厩舎に初めての重賞制覇をもたらしたのは、９８年のダービー卿ＣＴを制したブラックホークです。

国「“苦節十年”だったんだな（笑）。やっぱり金子真人さんのお陰だよね。ノーザンファームの吉田勝己社長の紹介で、あれだけの馬主が最初にうちに来てくれたというのは大きかったね」

鈴「先生が海外（米国のキーンランド・セール）に行った時のことでしたよね」

国「その頃、やっぱり外国の馬の方が、（内国産馬と比べて）圧倒的に力があったからね。さかのぼればマルゼンスキーやギャラントダンサー。ブラックホークは、とにかくすごい馬だった。大きなゴロッとした馬だけど、スピードがあって性格も良くて乗りやすかった」

鈴「厩舎は頑張っているけど、重賞まで手が届かなくて苦労していましたよ。オーナーは重賞、Ｇ１勝ちも、うちが初めてだったんでしたっけ？」

国「そうだよ。ピンクカメオ（０７年ＮＨＫマイルＣ制覇）はその妹だし、同じ外国産馬のつながりでソルティビッドが来て、その子や孫のアパパネ（１０年の牝馬３冠などＧ１５勝）やアカイトリノムスメ（２１年秋華賞制覇）につながって、そういう意味ではラッキーだったよなあ」

―強いて思い出の一頭を挙げるとすれば。

国「一頭と言えば、アーモンドアイが圧倒的にね。Ｇ１馬と言っても、年度代表馬に２回なるくらいの抜けた馬だった」

鈴「もちろんアーモンドアイですよね。ちょっと衝撃的でした。最初のゲート試験くらいまでは乗っていましたが、いいバネがあってすごい馬でしたよね」

国「個人的にはマツリダゴッホの思い出が面白いかな。勝った（０７年の）有馬記念は、調子はいいし、中山の長距離戦で強い勝ち方をしていたから相当自信があった。だけど、オーナーも生産者も誰も来ていなくて、厩舎みんなで口取りだもん。ある意味、すごくいい写真だよね」

鈴「札幌の新馬戦から強烈な勝ち方で、あれは走るなと思いました」

国「函館で調教していて正義（蛯名騎手、現調教師）が、『ちょっと…』とか言っていたら、７馬身差だもんな。そりゃＧ１を勝つよ。あの馬もすごかった」

鈴「いろんな馬に乗ってきましたけど、フォルタレーザという馬もいましたね」

国「いたなあ。中山で腰骨をやってしまって助からなかった（左寛骨骨折で予後不良）けど、圧倒的に能力は抜けていた」

鈴「ブラックホーク２世かと思いましたもんね。東京の新馬戦を“ジグザグ走行”で勝って…」

国「レース後にノリ（横山典弘騎手）が怒ってさ（苦笑）。うまくいったらＧ１クラスだったから、すごく悔やまれるよね。まあ、パワーが違った」

鈴「バネもあって迫力がありました。あの頃はいい馬がそろっていましたよね。先生が毎年、外国に行って馬を買ってきて」

国「クールモアからとか、みんなレベルの高い馬だった。フジさん（藤沢和雄元調教師）を中心に調教師５人くらいで馬主さんと行って、（元調教師の）伊藤正徳さんとか田中清隆さん、高橋祥泰さんとかと行ったね」

鈴「皆さん、意識高い系ですね（笑）」

◆国枝 栄（くにえだ・さかえ）１９５５年４月１４日生まれ。岐阜県出身。７０歳。７１年の日本ダービー馬ヒカルイマイをきっかけに競馬に興味を持ち、東京農工大農学部獣医学科卒業後、７８年から美浦・山崎彰義厩舎で調教助手。８９年に調教師免許を取得して、９０年に開業。ＪＲＡ通算９４９３戦１１１９勝。ＪＲＡ・Ｇ１・２２勝を含む重賞７０勝。著書に「覚悟の競馬論」がある。趣味はゴルフとボウリング。

◆鈴木 勝美（すずき・かつみ）１９６７年１月２６日、群馬県出身。５９歳。８５年４月に美浦・矢野幸夫厩舎の厩務員になり、山崎彰義厩舎、八木沢勝美厩舎を経て、９０年９月から国枝厩舎の調教助手に。忘れられない思い出の一頭は、厩舎に重賞、Ｇ１初勝利をもたらしたブラックホーク。