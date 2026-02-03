ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が３日に放送され、総合司会の安住紳一郎アナウンサーがテンションを爆上がりさせる場面があった。

この日は節分とあって安住アナは恵方巻きについて取り上げた。その年の縁起の良い方角を向いて、願い事をしながら無言で丸かじりする太巻き寿司。安住アナは予約しないと入手できない大手食料品チェーン店の恵方巻きを「私、張り切って去年の１２月にきょうのために予約をしておきました」とニヤリ。

２０２６年にちなんで２６種の具材が入っているという恵方巻きは「お値段がちょっと高くて６０００円近いものなんです」と紹介。「クリスマスケーキみたいな箱に入ってきましたよね」とスタジオに届いた白いボックスを見せ、「私も大きくてビックリしちゃった」と苦笑いしながら中から両手で大きな恵方巻きを取り出した。

「くぅ〜〜〜、もうおいしそうじゃない！？ のりが三重になっているものね。のりをかみ切れるか心配なんだよね。これ南南東に向かってでしょう。ええ〜顎はずれちゃうよね〜。ヒャー、ヒャーー！」とテンション高めに奇声を発しながら断面を視聴者に見せていた。