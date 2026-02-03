ブルージェイズが２日（日本時間３日）、現地７月１８日ホワイトソックス戦の試合前に１９９３年ワールドシリーズ第６戦の９回、ジョー・カーターが放った逆転サヨナラ３ランの銅像を本拠ロジャーズセンターの５番ゲートと６番ゲートの間に設置し除幕式を行うことが明らかになった。

ワールドシリーズ優勝を決める唯一の逆転サヨナラ本塁打として語り継がれる一発は１９９３年シリーズ第６戦に飛びだした。２勝３敗のフィリーズが５―４の１点リードで迎えた９回１死一、二塁で４番カーターは同年レギュラーシーズン４３セーブを挙げていた左腕Ｍ・ウィリアムズのカウント２―２からの直球を左翼ポール際に叩き込んだ。実況のトム・チークの有名なコールが響き渡った。「全員にタッチしろ、ジョー。お前の人生でこれより大きなホームランは打てないぞ！」と絶叫した球史に残る一発だった。

カーターはこれまでに「６歳か７歳の頃、野球を始めたときに思っていたんです。ワールドシリーズの第７戦、９回裏満塁。バスケットボール選手なら、ワールドチャンピオンシップを勝ち取るには最後の一撃を３―２―１で決める。そういう夢を持っていた。夢はかなう。だって、７歳の頃からずっと夢見てきたんですから。それが現実になったんです。二度とやり直せない経験なんです」と話していた。