温かく優しく燃える炎は、人々の心を落ち着かせ、癒しをもたらす。日本固有のろうそく「和ろうそく」の灯りだ。江戸時代には武家屋敷などで、現代の照明の代わりに用いられた。今も寺社や仏事で使われる。一方で「和ろうそくって何？」と知らない人も多いという。現在、和ろうそくを生産するのは、全国で20軒ほどしかない。兵庫県内で唯一、生産を手掛ける「松本商店」(西宮市)の代表取締役・松本恭和さんに、話を聞いた。

絵付き和ろうそく

「和ろうそくは日本の伝統的なものなんですが、明治以降、洋ろうそくが入ってきたことや、途中で芯を切らないといけないという不便さもあって、急激に衰退したんです」と松本さん。百貨店の催事に出展すると「これ何？新しいろうそく？こんなのできたんやね」と言われたこともあるという。

和ろうそくは、ハゼの実など植物由来のモクロウ(木蝋)が主原料で、芯はい草の髄。火を灯してもすすがとれやすく、風に強く消えにくいとされる。一方、「洋ろうそく」は石油系のパラフィンが原料で、芯には糸が使われている。

原料となるハゼの実

和ろうそくは6つの工程で作られる。

和紙とイグサで作られた燈心に竹串を刺していく「芯刺し」。

続いて1つ目の蝋をかける「芯締め」。フワフワしている芯に蝋をかけることで芯を固める。

3番目は「下掛け」。ハゼの蝋を、乾いては塗って乾いては塗って。作りたい太さになるまで作業を続ける。

下掛け 松本商店では九州産の蝋を使う

下掛けが終わった所

続いて「上掛け」。表面に下掛けの蝋より硬めの蝋を塗る。溶ける温度も高いので、中の蝋の防波堤のような役割を果たす。ここでろうそくの形ができた。竹串を抜くと、芯の中が空洞になる。これも和ろうそくの特徴の1つ。

上掛け 蝋は四国産のものを使う 「白っぽくキメも細かいので外側にはちょうどいい。溶ける温度も高い」と松本さん

上掛けが終わり、竹串を抜いた状態

次は「頭切り」。蝋に覆われている芯を出す。昔は手作業だったが、今は鉛筆削りのような機械を使う。

そして最後の工程が長さを整える「尻切り」。「上(頭)は決まっているので、下(お尻)を切って長さを合わせます」と松本さん。



松本商店は、明治10年、姫路で修行をした初代・亀吉が大阪・福島で創業した。もともと和ろうそく屋は城下町に多かった。高価なものだったので武家屋敷や遊郭などで照明替わりに使われていたという。「福島も城下町だった。だから福島を選んだと思います」と松本さん。昭和20年6月の大空襲をきっかけに福島を離れたが、縁があって西宮・今津に来た。当初は2代目(松本さんの祖父)が、西宮にあった洋ろうそく屋を手伝っていたという。その頃は戦争で焼け出され、停電も多く、ろうそくはつくれば売れる時代だった。「でもおじいちゃんはそんな時代はいつまでも続かないだろうし、うちは伝統の和ろうそくをやらなあかんと、和ろうそく屋を再開したんです」。

「松本商店」店内

4代目となる松本さんが家業を継いだのは昭和の終わりごろ。「正直なところ、こんな時代に逆行したもの、売れへんわと感じた」と話す。手作りではなく機械化しようと思っていたこともあり、一度に12本作れる機械を導入した。「でも12本とも全部形の違うものができた。なんでやろ？」と思っていた時に、阪神・淡路大震災が起きた。「家もつぶれ、工場もつぶれ…この辺り（西宮市今津）は70〜80％が全半壊だった。（前年の12月に導入したばかりの）機械も、ほぼ動かさないままつぶれた。震災後、電気はすぐにきたので、3代目(父親)は電気調理器で蝋を温めて、黙々と手で作り始めた。3月の彼岸までに何万本ものろうそくを、手で作って何とかお寺に納めた。機械の導入をめぐって父親とは喧嘩ばかりだったけど、その時に気づいたんです。結局、松本商店、和ろうそくの世界にとっては手作業が一番効率のいいことではないかと」と、松本さんは振り返る。

松本恭和さん

なぜ機械ではうまくできなかったのか。その理由について松本さんは、「蝋自体が植物性で、1つ1つ性質が違う。ろうそくの芯も奈良県でおばあちゃんたちが手作業で巻いてくれている。太いものもあれば細いものもある。そんなの一元的にデータ化できない。でも人間の手は、芯をパッと触ったときに、あ、これは太いから蝋は1回くらい塗ったらいいな、とか、手がコンピュータになって感じてくれる。それが職人の手。この蝋は普段より粘りがあるからこのくらいでいいとか。全部手が覚えている。だから和ろうそくは手作業がいい。それに気づいた」。

上掛けの蝋は52〜55度で溶ける。手作業も「そんなに熱くないですよ」

現在、同店では、手作業の他、型を使ってろうそくづくりを行う。型を使うことについて「一部を機械化しました(松本さん)」というものの、型に蝋を流し込む、型から取り出すなど、その工程は「ほぼ手作業」だ。清荒神(宝塚市)や一心寺(大阪市)に納めるものも手掛けており、「例えば清荒神は山の上にあるので風が強い。すぐに消えないよう火力強めの特別仕様です」と話す。

絵ろうそくなどをつくる機械 型に蝋を流し込むのは手作業だ

清荒神(宝塚市）に納めるろうそく 型から出したところ

寺に納めるものの他、絵ろうそくも手掛ける。絵ろうそくは、東北や北陸の雪が多い地域で、花の少ない冬に花の代わりに使う風習があった。ほぼ忘れられていたが「復活」させた。絵は、1本1本、手作業でつけられていく。「こんな柄を描いてほしい」という要望にも応える。クリスマスやバレンタイン、地域の名所など、これまでに手掛けたのは「わからないくらい多い」と笑う。

絵をつける前のろうそく 型に流して作られるがその工程は「ほぼ手作業」だ

絵付け作業 アクリル絵具を使い丁寧に描いていく 絵を専門的に学んだ人は少なく、「描いて描いて、いつの間にか技術がアップしました」

完成した絵ろうそく

西宮市内の「名所」を描いた絵ろうそく

このように生み出される和ろうそくだが、認知度が高くなったとは言えない状況だ。さらに、原料となるモクロウ(ハゼの実)の業者は全国に2軒しかなく、「これが一番の問題」だという。ボランティア団体などの協力で植林も行われているが、いつなくなってもおかしくない。松本さんは「綱渡りだけど、絶対なくしてはいけない」と表情を引き締める。



和ろうそくの炎 洋ろうそくに比べ大きい

和ろうそくの炎

洋ろうそくの炎

「和ろうそくと洋ろうそく。僕は洋ろうそくも素晴らしいと思うんです。値段も安いし、機械で作る場合、大量生産もできるし、炎も安定してるし、いいものだと思います。和ろうそくの方がもっと改善すべき点があると思ってる。だけど、だからカワイイ。こどもに例えると、ちょっと手のかかる子なんですよ、和ろうそくって。芯も切らなあかんし、(蝋が)流れたらだーって流れるし・・・だから余計に愛着がある」と話す松本さん。



和ろうそくの「火」を消さないために、どのようにすればいいのか。松本さんは「まずは若い人に興味を持ってもらうこと」だという。「最近は高校生が芯切りについて考えてくれたり、大学生とコラボして新たな商品を開発したり……。若い人ならではの思いもつかない発想がある。そういうことをやっていくうちに何かに繋がっていくのかな、と」。多くの人の手を経て作られるろうそくを駅伝に例える松本さん。そのたすきを若い人にも繋ぐことで、新たなゴールが見えてくると期待する。



武庫川女子大学とコラボして完成した「アロマもくろうバー」

卵の下の部分がアロマストーンになっており、小さな和ろうそくを入れて楽しむことができる