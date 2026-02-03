選挙が始まって1週間が経った。メディアには「短期決戦！」という勇ましい言葉が踊り、高市解散戦略に乗っているようだ。その中で、今回記しておきたいのは、高市首相へのツッコミ役の急先鋒が朝日でも毎日でも、ましてや読売でもなく、日本経済新聞であるということだ。新聞読み比べマニアとしては見逃せない展開なのである。

高市氏 ©時事通信社

日経は以前から「財政規律が大切」「消費税を下げるなら財源を示すべきだ」と主張してきた。最近はそこに、円安の進行や国債の長期金利の上昇といった市場の動きを根拠として加え、「減税や財政拡張は市場の不安を高めかねない」とする論調を強めている。

ロイターも海外向けに高市首相の発言を配信

そんななか注目を集めたのが、高市首相の「円安ホクホク発言」だ。首相は1月31日の街頭演説で、円安について「外為特会の運用は今ホクホク状態だ」と述べた。円安で政府が保有する外貨資産の評価益が膨らむことを指したものだが、輸入物価の上昇といったデメリットには触れなかった。

この発言は日本経済新聞が報じ、ロイターも海外向けに配信した。日本の首相が円安のメリットを強調した発言として注目された格好だ。首相はその後、「為替変動に強い経済構造を目指す趣旨だ」と釈明している。

その直後、高市首相はNHKの日曜討論を腕の痛みを理由に開始直前で欠席した。結果として、あらためて「ホクホク」発言が注目されることになった。

首相発言が実際のところどうなのか知りたくてもわからない、という状況は、選挙の大きな争点の一つである消費税にも通じる。

自民党は食料品の税率を2年間ゼロにすると掲げ、他党からは消費税廃止論まで出ている。ところが、高市首相の第一声では、消費税への言及がなかった。

解散表明会見では、消費税減税を「私自身の悲願」とまで言っていた。悲願であれば第一声で触れてもよさそうなものだが、なぜか沈黙した。

前日の日本記者クラブ討論会では、「（国民会議で）夏までに結論が出れば、臨時国会に法案を提出できる」「できれば26年度内を目指したい」と前のめりだっただけに、公示日の沈黙は余計に目立った。

立場の使い分けも目につく。首相としては「年度内を目指す」と語る一方、党総裁としては「国民会議で決める」と慎重姿勢を強調する。毎日新聞は「消費減税、ぶれる首相」と報じ、日経新聞は「首相と党総裁の立場を使い分けるのは問題だ」と社説で批判した。

福島で「（政権は）不安定だ」と解散の本音を…

この“二人の高市首相”を見て思い出したのが、矢沢永吉の名言だ。「俺はいいけど、YAZAWAが何て言うかな？」である。ただ、高市首相の場合、首相と総裁を使い分ける姿は、理想の姿を求めたゆえの客観視というより、責任の置き場所をずらしているだけのようにも見える。

まだある。民放番組では、これまで消費税減税のために「1年かかる」としていたレジのシステム改修について、「細かく聞けば半年でも可能」と主張を変えた。

この二転三転は何なのだろう。1998年の参院選で、当時の橋本龍太郎首相の減税発言がブレ、自民党の失速につながったことがある。選挙前後の消費税減税をめぐる高市首相の言動も、やはり謎なのだ。

実は今回の選挙は、国会での議論を避けたい心理の裏返しではないか。そう感じさせる場面が、公示日（第一声）の演説にあった。

福島で、高市首相は「（政権は）不安定だ。はっきり言って行き詰まっている」と語った。重要な委員会の委員長を野党が握り、法案審議が進まない。これが解散の本音なのだろう。

「私の新しい内閣の政策を反映した予算や法律の審議が始まる前に（信を）問うてみなければ、だましだまし『首相にいさせてください』と言っているようなものだ」とも発言している。

ここで思い出すことがある。高市首相の前任である石破首相は、少数与党だからこそ熟議が必要だと語っていた。結果はさておき、「国会で話し合う」と宣言していた。しかし高市首相の言葉からは、「国会で話し合う」という姿勢が、どうにも見えてこない。

高市首相のキャラクターは実は一貫している。昨年の「午前3時の勉強会」後に飛び出した台湾有事をめぐる発言もそうだ。政府が事前に用意した答弁書には「答えない」と明記されていたにもかかわらず、首相は踏み込んだ。歴代首相が守ってきた戦略的曖昧性を超えた発言だった。解散の経緯も党内有力者に相談していなかったというが、独断、ワンマン性が、どの話題からも透けて見える。

メディアは討論会の再設定を提案すべき

そして気づけば、議論は置き去りにされたままだ。消費税も、本来は国会で徹底的に論じられるべきテーマである。ところが高市首相の言葉から繰り返し浮かび上がるのは、「話し合う前に決めたい」「決めるために信任がほしい」という姿勢だ。

さらに選挙中の「ホクホク」発言など、その真意を聞こうにも、本人は他党と同席する場に出てこない。メディアは討論会の再設定を提案すべきではないか。

こうして首相の言葉の真意が見えないまま、議論は宙づりにされ、選挙だけが進んでいく。その間、有権者は「判断材料のないまま判断を求められる」という、最も居心地の悪い場所に置かれている。

福島での「政権は行き詰まっている」という発言は、国会の現状を嘆いた言葉にも聞こえる。しかし、行き詰まっているのは政権運営そのものではなく、議論を省略しようとする姿勢ではないのか。これを回避するために解散総選挙に持ち込んだが、消費税論議を見ても論戦になっているとは言いがたい。今回の解散ではっきりしているのは、問いそのものをズラそうとする首相の姿勢ではないか。結局そこに戻る。なぜ今、選挙なのか。

（プチ鹿島）