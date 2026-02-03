携帯電話事業への巨額投資で赤字に苦しんだ楽天に、サイバーエージェントが100億円の出資を決めたのは2023年5月のこと。「創業以来最大の危機」に瀕していた楽天を、サイバーエージェントが救ったことが注目を集めた。実は、この出資はサイバーエージェントの藤田晋氏が、楽天の三木谷浩史氏に「20年越しの恩返し」を果たした側面があるという。ジャーナリストの大西康之氏が解説する。

【画像】楽天の三木谷浩史氏が、危機に瀕していたサイバーエージェントを救った

◆◆◆

藤田が陥った最大のピンチ

日本でもネットバブルが崩壊し、ネットベンチャーの株価が軒並み暴落した2001年、藤田氏は「社長を辞めようか」と思い詰めるほどの危機に瀕していた。「もの言う株主」として世間の注目を集めた元通産官僚、村上世彰氏率いる投資ファンド、M＆Aコンサルティング（通称＝村上ファンド）が暴落したサイバー株を買い集め、10％を保有する第4位株主に躍り出て、サイバーに「会社の解散」を要求してきたのだ。



サイバーエージェント代表取締役会長の藤田晋氏は、2025年12月に社長を山内隆裕氏に譲った。この承継の経緯は、藤田氏自身が「文藝春秋PLUS」で語っている ©文藝春秋

1998年創業のサイバーは当初、ネットバブルで雨後の筍のように生まれたネットベンチャーの営業代行からスタートした。エンジニアが立ち上げたネットベンチャーはどこも営業担当者がいなかったので、それなりに儲かった。

やがて営業代行に限界を感じ始めた藤田氏は、米国で実際に見られた分だけ広告料をもらう「クリック保証型広告」というサービスが伸びていることを知り、そちらに舵を切る。営業代行という「力仕事」をやっていたサイバーに、そんなシステムを組み上げられるエンジニアはいなかったが、これを「楽勝っすよ」と請け負ったのが、堀江貴文氏率いるオン・ザ・エッジ（後のライブドア）だ。

米国で流行ったサービスを日本に持ち込めば成功する「タイムマシン経営」がまだギリギリで成立するタイミングだった。サイバーは2000年3月、創業3年目で東証マザーズ市場（現東証グロース市場）に上場し、市場から200億円の資金を調達する。26歳の藤田氏は一躍、時代の寵児になった。

しかし、わずか9カ月後にネットバブルが崩壊。サイバーの株価は上場時の8分の1に急落し、12月の株主総会で藤田氏は株主から罵声を浴びせられた。これに乗じたのが村上氏だ。

「これだけ株主に迷惑をかけたのだから、会社を解散して上場益を株主に返すべきだ」

村上氏の提案を藤田氏は拒否したが、村上氏の根回しは周到だった。

「お前の会社なんかいらねーよ」

会社の求心力低下を感じていた藤田氏は、自分の持ち株のかなりの部分をサイバーの幹部社員に渡した。このため2000年末時点でサイバーの持ち株比率は藤田氏22.6％、熊谷正寿氏率いるGMOインターネット21.4％、宇野康秀氏率いる有線ブロードネットワークス13.2％、村上ファンド10％。村上ファンドが熊谷氏か宇野氏のどちらかと手を組めば、筆頭株主になってサイバーは事実上、乗っ取られる。

しばらくすると熊谷氏が「ウチと一緒にやらないか」と買収を持ちかけてきた。背後に村上氏の存在を感じた藤田氏は、起業する前に勤めていた会社（人材派遣のインテリジェンス＝現パーソルキャリア）の創業者である宇野氏に「サイバーを買って欲しい」と頼み込む。だが宇野氏に「お前の会社なんかいらねーよ」と突き放され、「もはやここまで」と観念する。

実は「いらねーよ」は宇野氏流の激励だった。藤田氏はダメもとで一度しか会ったことのない三木谷氏の元を訪れるが、宇野氏はそれを見越し、近しい人物を通じて「藤田を助けてやってくれ」と三木谷氏にサインを送っていたのだ。三木谷氏を訪ねた藤田氏は必死にアピールした。

「これからECとネット広告は成長するので、楽天とサイバーには大きなシナジー効果が生まれると思います」

三木谷氏は言った。

「話は聞いてる。出資するよ」

2001年、楽天はサイバー株を約10億円分買い、10％の大株主に収まった。なぜサイバーに手を差し伸べたのか。三木谷氏は当時こう語っている。

「ベンチャーが叩かれているんだから、助けないとね」

楽天というホワイトナイトが現れたことで、熊谷氏は買収提案を取り下げ、村上氏からの圧力も無くなった。

〈この続きでは、ライブドアの近鉄買収などプロ野球とネットベンチャーにまつわるエピソードを解説しています〉

※本記事の全文（約8200字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年2月号に掲載されています（大西康之「日本のネットベンチャー30年の興亡」）。「文藝春秋PLUS」では、下記の関連記事もご覧いただけます。



藤田晋「二代目への引き継ぎに4年かける理由」

藤田晋「わがギャンブル経営哲学」

安田隆夫「若きビジネスパーソンへ7つの遺言」

（大西 康之／文藝春秋 2026年2月号）