条約の結果がそのまま実行されていたら？

第二次世界大戦中に海戦の主役にまで躍り出た航空母艦は、日本海軍が奇襲攻撃でアメリカ太平洋艦隊に大打撃を与えた真珠湾攻撃をはじめ、数々の戦場でその威力を発揮しました。これは欧州戦線でも同様です。

【画像】完成したらこんな感じだった!? これが空母「グラーフ・ツェッペリン」です！

こうした強力な兵器である空母ですが、様々な理由により、実戦で戦力として運用したのは日本、アメリカ、イギリスだけでした。今回は「建造されていたら、歴史を変えたかもしれない空母」というテーマで、主な未完成空母について触れていきます。

まず、日本とアメリカで歴史を変える可能性があった「空母」は、ロンドン海軍軍縮条約で認められた「航空巡洋艦」です。アメリカは1930（昭和5）年のロンドン条約成立寸前に、152mm砲9門と長さ102ｍの飛行甲板を有し、24機の艦載機を搭載する航空巡洋艦の試案までまとめていました。着艦のみで、発艦は条約の規定上でできませんが、そこはカタパルト装備という抜け道がありました。

日本も1932（昭和7）年に203mm砲6門と全通飛行甲板を備えた航空巡洋艦を検討しています。実際、1934（昭和9）年に建造が始まった空母「蒼龍」は、当初基準排水量1万50トン、155mm砲5門、搭載機70機を予定しており、ほぼ巡洋艦の条約上限排水量で、主砲を備えた航空巡洋艦的な性格を持つ艦でした。

結局日本海軍は艦隊決戦での火力を重視し、「重巡洋艦並みの兵装を持つ軽巡洋艦」最上型を建造し、アメリカも対抗してブルックリン級大型軽巡洋艦を建造しました。ただ、巡洋艦保有枠の25％（5万2212トン。つまり1万トン5隻か、8700トン6隻）まで、航空巡洋艦と称して、当初の予定したような蒼龍型の空母を日本が建造していたら、太平洋戦争の序盤の空母保有数は数隻増えた形となり、真珠湾攻撃後の海戦の様相も変わっていたかもしれません。

艤装せずに終わった空母…

欧州でも幻の空母は存在します。有名なのは1936（昭和11）年に起工されたドイツ空母「グラーフ・ツェッペリン」です。この艦は、基準排水量2万3140トン、速力34.5ノット（63.9km/h）、15cm砲16門、搭載機数42〜50機という性能でした。



進水式は行ったが艤装されることはなかった「グラーフ・ツェッペリン」（画像：ドイツ公文書館）



ただ、史実でドイツは1940（昭和15）年4月のノルウェーとデンマークへの侵攻作戦の際に多くの艦艇を喪失。現状の海上艦艇ではイギリス海軍に対抗できないことを悟り、潜水艦の建造を優先して、同年6月には建造を中断しています。もし仮に同艦の建造を続けていたら1941（昭和16）年初頭には実戦化できたと考えられます。

この場合、戦艦「ビスマルク」を喪失する原因となったライン演習作戦に参加でき、搭載戦闘機でイギリス雷撃機を撃墜して「ビスマルク」の被害を軽減したり、航空偵察でイギリス艦隊の配置を確認したり、「ビスマルク」を追尾していた巡洋艦を追い払ったりすることができたかもしれません。

また、通商破壊艦として空母を活用した場合は、より神出鬼没で手が付けられなかったかもしれません。

改修が始まるもその後たどった運命は…

イタリア海軍は1924（大正13）年、排水量9000トンの空母建造を国に要求するも拒否されます。1925（大正14）年には排水量1万5000トン、203mm砲を備え、飛行甲板を持ちつつ魚雷艇まで発艦可能なハイブリッド艦を提案しますが、これも拒否されてトレント級重巡となります。



戦後、解体のために引き上げられた「アクィラ」（画像パブリックドメイン）



1935（昭和10）年に旧式戦艦の空母改造も検討されますが、船体構造や速力から無理と考えられ、またも否決されます。イタリア海軍の行動範囲は、基本的に地中海に限られていたことと、イタリア半島が地中海から突き出したようになっているため、地上基地から広範囲の航空支援が可能で、基地航空隊で十分と考えられたのです。

その後、空母の建造案として2万2000トン級と1万4000トン級が計画されますが、イギリスとの対立が深まる中で、大型高速客船「ローマ」を空母化する方が早いとなり、同型船「アウグストゥス」とともに空母化が計画されます。しかし、搭載予定の新型ディーゼル機関の開発に手間取り、改造は先延ばしにされます。

紆余曲折を経て1940（昭和15）年、ソ連向け大型駆逐艦の機関を転用して、「ローマ」の空母改造が始まります。基準排水量2万3350トン、搭載機51機、30ノット（55.6km/h）の性能でした。「アクィラ」と命名され、1943（昭和18）年に船体と機関がほぼ完成しつつありましたが、工事は中止となります。

結局、空母建造の本格スタートがイタリアの第二次世界大戦に参戦した後だったことも大きな影響を及ぼしました。

そもそも、第二次世界大戦のイタリア海軍は空軍とうまく連携できず、イギリス空母にタラント軍港を奇襲されたり、スパルトヴィエント海戦で戦艦や重巡が空母雷撃機に襲撃されたりと、やりたい放題を許していました。

仮に計画がすんなりまとまり、ディーゼル機関にこだわらずに「ローマ」を早期に空母にしていたら、イギリス空母も旧式のソードフィッシュ雷撃機を当たり前のように発進させることをためらい、イタリア戦艦はもう少し活躍できたかもしれません。

最後にフランスですが、戦艦改装空母「ベアルン」だけを保有していました。基準排水量2万2146トン、40機搭載、21.3ノット（39.4km/h）という性能でした。速力が遅すぎて、新型の艦載機に対応できず、第二次世界大戦でもほとんど活躍できませんでした。

フランスはワシントン海軍軍縮条約後に、条約制限いっぱいの2万7000トン大型空母の建造を検討しましたが、社会主義政権の軍備抑制方針で否決、1万3000トンまで排水量を落とすも実現できませんでした。

1934（昭和9）年となり、基準排水量1万9000トン、搭載機72機のPA13案が出されます。翌年、ドイツがグラーフ・ツェッペリン級を建造し始めたため、デュケーヌ級重巡の空母改造が検討されるも、性能的に不十分と否決されます。

結局1937（昭和12）年に、ジョッフル級2隻の建造を開始します。基準排水量1万8000トン、速力33ノット（61.1km/h）、13cm両用砲8門、搭載機40機という性能でした。1940（昭和15）年にドイツに降伏した時点で、完成度20％と実現の見込みがない空母でした。PA13案が実現するなどして、第二次世界大戦に空母を有したフランスが参戦したとしても、ほとんど活躍できないまま敗戦を迎えたでしょう。

ただ、イギリスが、ドイツに降伏したフランス艦隊を攻撃したメルセルケビール海戦で、フランス側に空母がいた場合、イギリス艦隊は史実ほど大胆に戦艦群をフランス艦隊との交戦に投じなかったかもしれません。もっとも、同海戦のフランス海軍はイギリス海軍が砲撃開始するため出港もせず、停泊して攻撃を受けていますから、何も変わらなかった可能性もありますが。