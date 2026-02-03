【脳科学が証明】なぜ“こまめに休む人”のほうがパフォーマンスが高いのか？

なぜ“こまめに休む人”のほうがパフォーマンスが高いのか？

本日は「読書と集中力」というテーマでお話しします。私自身が実践し、集中力アップに効く方法をご紹介します。

人の集中力は「残機性」である

人の集中力には「残機性」があります。ゲームでたとえるなら「残りライフ」のようなものです。

脳科学の研究によれば、集中力（注意資源）は無限ではなく、使えば減っていく有限のリソースだということがわかっています。

例えば、高い集中力を維持できる時間は15分程度であり、軽い集中状態でも90分程度が限界です。しかし、適切な休憩を挟むことで、この「集中力の残機」を回復させることが可能です。

実験では、被験者が難しい数学の問題を解き続けると、時間が経つほど正解率が落ちていきます。しかし、途中で短い休憩を取ったグループは、休憩なしのグループよりも最後まで高いパフォーマンスを維持できました。

つまり、集中を維持するには、疲れ切る前に休憩を入れることが重要だといえるでしょう。「一気に読み切る」というスタイルより、こまめに休憩を取る方法に変えると、むしろ作業時間の総量が減ったのに成果は上がるようになります。

この「残機性」の概念を理解すると、1日の時間配分も変わってきます。

1日の理想的な時間配分

例えば、重要な判断や創造的な作業は、集中力が高い朝のうちに済ませる。夕方はルーティンワークや単純作業に充てる。このような工夫で、限られた集中力を最大限に活用できるのです。

1日に何度も重要な意思決定を行うと「決定疲れ」という現象も起きます。イスラエルの裁判官に関する研究では、午前中や休憩後は仮釈放の許可率が70％だったのに対し、長時間審査が続いた後半では10％以下に低下したという結果も報告されています。大事なことは、「集中力がなくなる前に回復させる」という考え方です。携帯電話の充電と同じで、0％になる前に充電する習慣がベターなのです。

