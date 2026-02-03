「勝利へのメンタリティを感じる」ハミルトンが語る新フェラーリ　最速記録の新型マシンに手応え「より楽しめるクルマになった」

不本意な昨季の想いは、今季のニューマシンで晴らせるか(C)Getty Images

フェラーリで2年目のシーズンを迎えるルイス・ハミルトンが上々のスタートを切った。現地時間1月30日まで行われていた、バルセロナ・シェイクダウンで非公式ながら最速ラップをマーク。5日間のテストを終えた後で報じられたコメントからは、マシンやドライビングについてポジティブな想いが発せられた。米メディア『Motorsport』が今回のシェイクダウンの内容をレポートしている。

【写真】明るい青色が基調 レッドブルの今季型車「RB22」の全体像を捉えた車体上からのカットを見る

「フェラーリSF-26」でシャルル・ルクレールとともに、テストに臨んだハミルトン。『Motorsport』によるとフェラーリは2人で400周を超える周回を重ね、その中で、「ハミルトンは新世代マシンについて、グラウンドエフェクトカーの特徴だった『ナイフエッジ』のような不安定さが和らぎ、より楽しめるクルマになったと語っている」などと説明。他にも、今年最初のテストで41歳が語ったコメントの数々を紹介している。

新レギュレーションの下、新たに設計されたニューマシンについて、ハミルトンは、「オーバーステアで、シビアで、滑る感じはあるけど、コントロールしやすくなっている。間違いなく、より楽しいと言える」と手応えを口にしている他、スタッフに対しても、「チームの1人ひとりから、これまで以上に勝利へのメンタリティを感じている。それがすごく前向きなんだ」との言葉が並ぶ。

また、スケジュール終了後にテストを振り返った際にも、「正直に言って、とても楽しい1週間だった。オフの間、自分自身もかなり準備してきたし、テストに向けてチームが施した数々の変更もポジティブだった」などと述べている。