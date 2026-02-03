妊娠8か月のときに、路上で転倒。顔を打って血が流れ、けがをしたみたい。

【体験談】バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

「大丈夫？」と声をかけられ、自力で帰ろうとした私。ところが声の主は私を――。

熊本県在住の50代女性・Kさんの体験談を紹介する。

＜Kさんからのおたより＞

20年近く前のある秋の日の夕方。当時小学一年生だった息子の手を引き、空手教室に連れて行っていた時のことです。

始まる時間に遅れそうだったので、急いで道を横断したところ、段差につまづき転んでしまいました。

息子の手は離したけれど...

つないでいた手は離したので息子が転ぶことはなかったのですが、私は顔面を強打。眼鏡ははずれて飛んでいき、顔に手を当てると血が。歯にも違和感......。

空手に行こうとする息子を「待って！」と呼び止めて、汗ふき用のタオルを借り強打した頬を押さえていたら、「大丈夫？」と知らない声がしました。

見ると、女性が心配そうに私を見てくれていました。

「大丈夫です。お腹が...」。実は当時、妊娠8か月だった私。すると女性は驚いた様子でした。

「え？妊婦さん！？」

私は「はい。でも大丈夫です。ありがとうございます。家が近いので帰ります」と返しました。

女性が車で私を救急病院へ

すると女性に「顔を見せて」と言われ、私のけがを見た彼女が、

「大丈夫じゃないわ！ ご主人は？ 電話して！」

と、スマホから夫に電話。

「これから病院に連れていくので、すぐに帰ってきて下さい！」

そのまま彼女の車で救急病院に連れて行ってもらったのです。その間、息子は、当時6年生だった彼女の息子さんがずっと遊んでくれていました。

それから1時間弱で、夫が到着。

お礼を言うと、名前も連絡先も告げず立ち去った女性。駐車場代も受け取らなかったそうです。

あの時の優しさを忘れない

私は頬を5センチくらい切り、前歯は折れていました。病院で応急処置をしてもらい、そのままかかりつけの産婦人科へ行き、お腹の子の無事も確認しました。

2か月後、無事に娘が産まれました。

お名前も聞けず、お礼も出来ないまま、立ち去ってしまわれた通りすがりの親切な親子。

あの時の優しさは今でも忘れません。

ありがとうございました。



