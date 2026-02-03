ロッテ・サブロー監督（４９）が２日、宮崎・都城キャンプでブルペンデビューしたホセ・カスティーヨ投手（３０）＝前オリオールズ＝とサム・ロング投手（３０）＝前ロイヤルズ＝の両新外国人左腕を絶賛した。

ブルペンに向かうとドジャース・大谷との通算成績が３打数１安打のカスティーヨをチェックした。１９８センチ、１１４キロの巨体からの２４球に「めちゃくちゃ打ちづらいと思いますよ。腕が隠れて打者から見えない。大谷君が苦労したのも分かります。対戦した３打席を見ましたけど、全部ゴロだった。ツーシームもめちゃくちゃ動くし、割と制球もいい。まとまっています」とうなずいた。

指揮官は３１球のロングも「もっとスピードが出るはず。カーブがやはり良かった。真っすぐも強いし、高めも振ってしまう」と高評価。「久しぶりにいい外国人投手が来たと思います。勝ちパターンにあの２人が入ってくれたらだいぶ投手力が上がる」としながら、ロングについては先発の適性も見極めていく方針を明かした。昨季最下位からのＶ字回復に向けて、助っ人２人は欠かせない戦力となりそうだ。（阿見 俊輔）