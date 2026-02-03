「ミラノ五輪にWBC」イベントラッシュで拡大続けるスポーツ市場「注目株ベスト５」

スポーツラッシュイヤー

2026年2月6日から22日まで、イタリアでミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕する。フィギュアスケートやスピードスケート、スノーボードといった競技では、メダル候補の日本人選手が順当に代表入りを果たした。前回の2022年2月期（北京大会）では計18個（金3個、銀6個、銅9個）のメダルを獲得したが、今大会ではこの過去最多記録を塗り替えるメダルラッシュを予想する声も大きい。日本列島が再び深い感動と熱狂に包まれることを期待するのも無理はないだろう。

エキサイティングな祭典はその後も続く。2026年は大規模なスポーツイベントが集中する「ラッシュ・イヤー」だ。3月には野球の「WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）」、6月には世界中を熱狂の渦に巻き込む「サッカーFIFAワールドカップ」が開催される。さらに9月には、eスポーツも種目に含めて開催される「アジア競技大会」が名古屋を舞台に繰り広げられる。

中長期的な観点からも、スポーツ市場が堅調に拡大を続ける公算は大きい。背景のひとつは、コロナ禍を経て定着した「ウェルビーイング（心身の健康）」への意識の高まりだ。デジタル社会の進展に伴い、あえて「ライブ体験」に価値を見出し、消費支出を増大させるトレンドが加速している。AI（人工知能）の知能が飛躍的に向上し、あらゆる活動が効率化・自動化される時代だからこそ、人間は「自らの身体性」という代替不可能な機能に改めて目を向けるようになっている。

ミズノ<8022>

●1月30日終値3195円 配当利回り（予）1.56％

日本を代表する総合スポーツ用品メーカーのミズノは、競技スポーツで培った高度な技術をBtoB（企業間取引）や新市場へ転用することで収益柱を多様化させている。ミラノ・コルティナ冬季五輪では、スキー・ジャンプやスピードスケートの日本代表スーツの開発を担当している。生地を2層構造にする工夫で、2022年3月期（北京大会）モデル比で空気抵抗を約3％削減することに成功している。いずれもスーツに対する規定が厳格な競技だけに、開発を任されたこと自体が技術力の高さを示す証左といえる。

少子化による部活人口減少という逆風に対し、同社はスポーツ工学を応用した「ワークアパレル（作業服）」事業で力強い成長を実現している。サカイ引越センターや佐川急便などの制服に採用され、ラグビーウェアの耐摩耗性やサッカースパイクの設計思想を転用した製品は、動きやすさという機能面で圧倒的な支持を得ている。

ランニングやサッカースパイク等の高成長が続くほか、注力するワーク事業も着実な伸びを示している。長らく重石となっていた野球やゴルフ事業も底打ちの兆しを見せるなど、ブランド価値向上に伴う利益率のさらなる改善が期待される。

カーブスＨＤ<7085>

●1月30日終値745円 配当利回り（予）3.36％

中高年女性向けの30分完結型体操教室「カーブス」を展開する同社は、高齢化社会における健康増進と企業成長の両立を図る存在だ。2025年11月末現在の国内店舗数は2,077店舗、会員数は90.8万人に達しており、既存店舗当たりの会員数も増加傾向にある。

2026年8月期からは男性版「メンズ・カーブス」の本格展開に着手する。2025年8月末時点の25店舗を、2030年8月期に180店舗、2035年8月期には380?500店舗へ拡大する計画だ。加えて、身体の悩み（肩・腰・膝・股関節等）に特化した新ブランド「ピント・アップ」も投入していく。国内4,000万人超と推定される身体的リスクを抱える層をターゲットに、自社開発の運動プログラムと器具を提供し、シニア市場（65歳以上）を深耕する狙いだ。

収益構造にも注目したい。売上の約6割を会員向け物販（プロテイン等）、約2割をロイヤリティ（会費入会金収入に対して一定比率でチャージされる収入）が占めている。主力商品であるプロテインの契約率は約40％だが、会員数増加とともに新たな商品開発や契約率の向上が見込まれる。既存店の収益力を引き上げる余地も大きいとみる。

ゴールドウイン<8111>

●1月30日終値2577円 配当利回り（予）2.25％

圧倒的な知名度を誇る「ザ・ノース・フェイス（TNF）」は、2025年3月期に事業売上高が初めて1,000億円の大台を突破した成長牽引役である。2026年2月の冬季五輪に向けた高機能スキーウェアの需要喚起も、さらなる追い風となろう。

同社の次なる戦略の柱は、自社ブランド「Goldwin」の育成だ。TNF事業はライセンス契約の関係上、展開地域が日本と韓国に限られるが、自社ブランドであれば世界市場へ自由に打って出ることができる。同社は「Goldwin」を30〜40代の感度の高い層を狙った「プレミアムスポーツブランド」と位置付け、2033年3月期の事業売上高500億円（2025年3月期比で10倍以上）を目指す。

2029年3月期に向けた中期経営計画では、営業利益360億円、ROE（自己資本利益率）20％以上という高い目標を掲げている。足元ではインバウンド需要の変動や、2027年夏開業予定の「PLAY EARTH PARK」に関わる設備投資が懸念されているものの、強固なファンベースと次世代素材への投資、そしてグローバル進出という明確な成長シナリオは魅力的だ。2026年は「日本のアパレル」から「グローバルのスポーツブランド」へと変遷していく転換期となるかもしれない。

フィットイージー<212A>

●1月30日終値2432円 配当利回り（予）1.89％

娯楽性を融合させた「アミューズメントフィットネスクラブ」という独自のポジションを確立しているのがフィットイージーだ。トレーニングジムに加え、インドアシミュレーションゴルフ、個室サウナ、セルフエステ、ボルダリング、テニス、フットサル、コワーキングスペース等、店舗ごとに異なる設備を導入。会員は近隣の複数店舗を使い分けることができ、20種類以上のサービスを楽しめる24時間型ジムだ。

2025年10月期（10月末時点）の店舗数は238店舗（前年同月比59店舗増）、会員数は22.4万人（同7.6万人増）に拡大した。特筆すべきは既存店舗の会員数も16.9万人と着実に増加している点だ。2027年10月期には400店以上を目指し、調達資金を新規出店に振り向ける計画だ。アミューズメント性による「通いたくなる仕組み」を武器に、成長加速が期待される。

2026年のスポーツイベントによる消費の盛り上がりは、フィットネス業界にとって絶好の機会だ。これまで同社は東海地区中心に展開してきたが、2025年10月期は東京支社を設置し、関東圏への本格進出を開始したばかりだ。良い意味で「ストイックではないジム」に拡大余地の大きさが感じられる。

ヨネックス<7906>

●1月30日終値3255円 配当利回り（予）0.74％

バドミントン用品で世界シェアトップを誇るヨネックスは、アジア圏で圧倒的な人気を獲得している。バドミントンは2026年9月開催のアジア競技大会における人気競技であり、中国・インド・インドネシアを中心に市場は急拡大を遂げている。こうした需要増に対応すべく、同社は富山県立山町に国内3カ所目の新工場を設立（2027年竣工予定）し、供給体制と生産能力の向上を図っている。

強みは長年培った独自の「カーボン成型技術」だ。ラケットの「しなり」と「反発」を高次元で両立させるコントロール技術は他社の追随を許さない。経営ビジョン「Global Vision 2030」では、この技術を応用した多角化を推進中だ。テニスでは米国市場で「EZONE」シリーズが好調。スノーボードではミラノ・コルティナ冬季五輪に向け、同社製ボードを使用する日本代表選手を多数輩出している。

さらに、米国で競技人口1,000万人超と大流行のピックルボールにも参入。2024年7月よりカーボン技術搭載のパドル（ラケット）を発売し、新たな収益源として育成している。株価は中国市場の景気懸念などを主因に調整局面にあるが、中長期的には過熱感が後退した魅力的な水準に到達したとみる。

関連銘柄の中には、イベント開催期間中に大きく物色され、イベント終了とともに株価が落ち着くものもある。銘柄選定には冷静な目も必要だ。しかし、世界的に高く評価される日本ブランドの技術力や、地域住民の健康を支える設備・施設などは、短期的な特需には留まらず、2026年3月期以降も持続的な利益成長を支える柱となるだろう。

