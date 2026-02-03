SixTONESの高地優吾（年齢非公表）が2日深夜に放送されたテレビ朝日系「キョコロヒー」（月曜深夜0・25）に出演。オーディション秘話を明かした。

今回は新企画「かまし転職」を放送。同企画は何が起こるか分からない現代に備えるべく、企業の面接を突破する能力を身につけるというもの。ゲストには高地、お笑いコンビ「ニューヨーク」嶋佐和也の2人が出演した。

スタッフから元日向坂46で女優の齊藤京子と高地に「お2人はそもそもオーディションの面接があるかなと」と、面接経験があるのではないかと尋ねられた。これに高地は「僕はオーディションやる気なかったんで…」と切り出した。

オーディションでやる気がなかった行動については「何百人いて…らせん階段の下でずっと座ってた。みんな踊ってる中、踊らなかった」と振り返った。だが、この行動が「1人悪目立ちしてて…そこが事務所の人の目に留まって」と明かした。

これには齊藤は「それ凄い!」とびっくり。嶋佐が「なんでそんな行動とったの?」と聞くと、高地は「いや、だからやりたくなかったんですよ僕。そんな芸能界に…」と芸能界に入りたいと思っていなかったことを伝えた。