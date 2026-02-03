地元農産物の商品開発を目指す大分県日田市の「ひたアグリスクール」を受講した日田三隈高生徒による日田ナシを使ったジャム「ひたジュエル」が完成した。キャッチコピーやパッケージデザインも全て生徒が考案。生徒たちは「自信を持ってお勧めできる商品」と胸を張る。

「食品」と「商品開発と流通」を専攻する生徒19人が、昨年7月から取り組んだ。ナシの選果場見学や収穫も体験、何度も試食を繰り返し、そのままの食感を生かした「プレーン」、すりおろしたショウガを加えた「ジンジャー」、アールグレイが香る「紅茶」の3種類を仕上げた。

「ひたジュエル」は、日田ナシのキラキラした宝石のような輝きから命名。キャッチフレーズは「果実がきらめく日田のご褒美」とした。

1月24日に岩田屋久留米店（福岡県久留米市）で、限定販売を実施。生徒11人が参加し、店舗の入り口でチラシを配り、販売コーナーではジャムを塗った試食用のパンを振る舞った。試食した人からは「果肉が残っていてナシらしさを感じる」「プレーンはナシの甘さがちょうど良い」と高評価を得た。

準備した40個は1時間余りで完売。梶原瑠菜さん（18）は「これまでの取り組みが認められてうれしい」と笑顔で話した。（床波昌雄）