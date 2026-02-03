熊本県水俣市長選は1日告示され、3選を目指す現職の高岡利治氏（67）と、新人で元市議の谷口明弘氏（57）の無所属2人が立候補を届け出た。現市政の評価や経済浮揚対策、少子高齢化への対応などを争点に、現職と新人による一騎打ちの論戦がスタートした。投開票は8日。

自民水俣市支部と公明水俣支部の推薦を受ける高岡氏は、同市浜松町の事務所で出陣式を開いた。高岡氏は「（県議秘書を含め）政治経験28年、市長の2期8年で培った信頼関係が私の財産」と強調。「水俣の発展のために礎をつくり、新たな時代につなげる。地元企業の繁栄なくして水俣の繁栄はない。中学校給食費無償化も実現させる」と市政の継続を訴えた。出陣式には金子恭之国土交通相や県議のほか、16人の市議のうち12人が出席した。

政党や団体の支援は受けず、草の根の選挙戦を展開する谷口氏は、同市古賀町の事務所前で第一声を上げた。市議時代に同じ保守系会派に所属した高岡氏について「敵か味方かをはっきり色分けする政治手法だ」と批判。市民との対話を重視する「令和のもやい直し」をスローガンに掲げ、「対話を重視し、透明性があり、挑戦する政治で水俣を変える」と市政の刷新を主張した。高校の同窓生として、元熊本市長の幸山政史氏らが応援演説した。

期日前投票は7日まで、市役所1階多目的室で。投票は8日午前7時〜午後8時（一部投票所は繰り上げ）に市内22カ所で行われ、市立総合体育館で午後9時から即日開票される。

有権者数は1万8348人（1月31日現在、市選管調べ）。（古川剛光）