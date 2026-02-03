世界の平和と安定を揺るがす大国にどう対処するか。日本の外交も衆院選で問うべき課題である。

直面する最大の課題は、同盟国である米国、隣国の中国との関係だ。

トランプ米政権は自国第一の政策を続々と繰り出し、世界を困惑させている。

昨年12月に公表した国家安全保障戦略（NSS）は圧倒的軍事力を背景に、南北米大陸を中心とした西半球を支配する姿勢を明確にした。

年明け早々に実行したベネズエラへの攻撃は、その表れだ。デンマーク自治領グリーンランドの領有を要求するなど、近視眼的な利益しか考えない行動で各国との対立を深めている。

地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」をはじめ、課題解決に取り組む国際協調からも次々に離脱している。

西半球への傾斜を強めた結果、アジアにおける米国の存在感が弱まると、それに乗じて中国が一段と覇権的な動きを強めかねない。

トランプ政権はインド太平洋地域で中国を抑え込むために、日本や韓国を含む全同盟国に国防費を国内総生産（GDP）比5％まで引き上げるよう求めた。

要求に応じて防衛費を増大させれば、核武装する中国の軍拡が一段とエスカレートする恐れがある。

対米関係が日本外交の基軸であることに変わりはない。関係を強固にしつつ、問題があれば率直に指摘するのも同盟国の役割ではないか。米国追従になってはならない。

中国との関係は難題だ。台湾有事を巡る高市早苗首相の国会発言以降、極度に悪化している。

発言撤回を強硬に要求する中国と、拒む日本との溝は深まるばかりだ。影響は政治にとどまらず、経済や人的交流にまで波及している。

世界第2の経済大国となった中国は強大な軍事力や経済力を生かし、一方的な現状変更の試みを強めている。日本は中国との緊張を緩和させる外交力を強化すべきだ。

中国と向き合うには米国、韓国と連携が欠かせない。中国を対話と協調に引き寄せる手法も各党に問いたい。

1月にスイスで開かれた国際会議で、カナダのカーニー首相が行った演説が大きな反響を呼んだ。

大国の争いで国際秩序が崩壊し、多国間協調が弱体化した。大国と2国間で交渉しても、提示された条件を受け入れざるを得ない。

こうした世界の現実を踏まえ、カナダのようなミドルパワー（中堅国家）が結束すれば「より良い、より強い、より公平なものを築くことができる」と訴えたのだ。

中堅国家、その中核を担うのは日本ではないか。日本は欧州諸国、カナダ、韓国などと手を携え、大国の横暴を許さない決意を示したい。