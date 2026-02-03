今月開幕するサッカーJリーグの特別大会「百年構想リーグ」を前に、J2サガン鳥栖のホームタウン激励会が1月28日、佐賀県鳥栖市役所で開かれた。小菊昭雄監督は「チームは沖縄キャンプを経て成長し、前進している。J1に復帰できるよう、まずは百年構想リーグで精いっぱい戦いたい」と闘志を燃やした。

激励会には、サガンから運営会社の内田弘会長や小柳智之社長、今津佑太選手、長沢シヴァタファリ選手らが出席。サポーターや市職員約60人が見守る中、同市出身の北島郁哉選手が「13人の新しい選手を迎え、試行錯誤しながら練習に取り組んでいる」と述べ、百年構想リーグでの優勝と新シーズンでのJ1復帰に向けた決意を語った。

Jリーグは秋春制に移行し、百年構想リーグの後、8月に2026〜27年シーズンが開幕する。向門慶人市長は若手の成長に期待し「J1復帰はもちろん、1年半かけてJ1で上昇できるチームになってもらえればと思う。市としてしっかり応援していく」とエールを送った。

サガン側は市にユニホームと百年構想リーグのチームスローガン「ONE HEART−NEXT LEVEL−」と書かれたパネルを贈呈した。

サガンは8日に沖縄県総合運動公園陸上競技場でFC琉球との開幕戦に臨む。15日のホーム開幕戦ではロアッソ熊本と対戦する。（前田絵）