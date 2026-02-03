ソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が2日、春季キャンプ第1クール2日目で初めてブルペン入りした。捕手が座った状態で、スライダーやチェンジアップなど変化球を織り交ぜ45球。先発ローテーション入りを期待される台湾出身の右腕は「6、7割ぐらいで投げた。変化球も直球もいい感覚」と笑顔で振り返った。

背番号「18」がついにベールを脱いだ。ブルペンではセットポジションから投じ、走者を意識した投球も披露。小久保監督など首脳陣が見つめる中でも「緊張はない。常にキャッチャーミットへ、と集中している」と大器らしく冷静だ。指揮官は「きれいなフォーム。印象はバランスがいいね」と高評価した。

徐は3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に台湾代表として出場が見込まれる。小久保監督はチーム離脱までのめどについて「（今月中旬開始予定の）紅白戦も多分投げるんじゃないか」と明かした。

有原が日本ハムに移籍した中、徐は「みんなについていけるように頑張りたい」と先発陣の一角として活躍する覚悟を示す。まずは順調な第一歩を踏み出した。 （鬼塚淳乃介）