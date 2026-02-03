Jリーグの特別大会「J1百年構想リーグ」が6日に開幕し、福岡は8日のホーム岡山戦で初戦を迎える。10人の新戦力が加わった中、1月に行われた宮崎キャンプで存在感を見せてきたのが山脇樺織（25）と辻岡佑真（24）の両DFだ。ともに昨季はJ3北九州でプレー。“飛び級”で初挑戦となるJ1で飛躍を期す。 （伊藤瀬里加）

北九州から“県内移籍”した2人が、福岡でジャンプアップを目指す。山脇は「走りでファンの皆さまを魅了して、アビスパ福岡の勝利に貢献できるように」と誓い、辻岡は「目標は試合に出続けること。攻撃の起点になれるパスを出したい」と意気込んだ。

1月に13日間行った宮崎キャンプでは、ともに長所をアピールした。山脇は学生時代の計測で50メートル走5秒9という快足が武器。右サイドを何度も突破し、ゴール前に正確なクロスを供給した。

同志社大から北九州に加入して3年目の昨季はJ3で自己最多の36試合に出場し、3得点、6アシスト。複数クラブからオファーを受けた中、岩崎（現J1長崎）の活躍を見て「自分の特長を生かしてもらえそう。サイドで走るポジションでイメージが湧きやすかった」と福岡を選んだ。

センターバックの辻岡は対人守備の強さに加え、攻撃でも左足から繰り出す長短のパスで貢献する。ドイツ1部のザンクトパウリに移籍した日本代表DF安藤が昨季主に務めた3バックの左を、J1FC東京から期限付きで移籍した岡と争う。

辻岡はJ2いわきから北九州に期限付き移籍した昨季、J3で36試合に出場して2得点。J3のベストイレブンに選ばれた。福岡と対戦した昨年7月の天皇杯3回戦では、格上相手に延長を含めた120分間フル出場し、無失点。敗れたもののPK戦まで持ち込んだ活躍が関係者の目を引いた。正式オファーを受け「早く上のレベルでやりたい」と移籍を即決した。

チームは宮崎キャンプで2人を含めた新加入選手と既存の選手の融合を図った。塚原真也暫定監督は「バリエーションや年齢的なバランスの組み合わせでいろんなものが見えたけど、徐々に明確化されてきた」と手応えを語る。伸び盛りの2人が躍動すれば、上位進出も見えてくる。

来年加入内定の前田快が存在感

宮崎キャンプでは来年の加入が内定している前田快（神奈川大）の活躍も目立った。豊富な運動量が持ち味のボランチで、驚異的な飛距離を誇るロングスローもある。最終日に行われた鹿島との練習試合では先発に抜てきされ、昨季のJ1覇者を相手に堂々とプレー。昨季に続き特別指定選手として登録される予定で「開幕スタメンを狙っている」と意気込む。