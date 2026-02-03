衆議院議員選挙は次の日曜日、今月8日の投開票日に向けて各候補が舌戦を展開しています。

RKK熊本放送は、政策について熊本の4選挙区に立候補した14人に候補者アンケートをしました。

今回は熊本1区の候補者の回答内容を紹介します。

以下、届け出順、敬称略

参政・新人 山口誠太郎（36）

自民・前職 木原稔（56）

中道・新人 鎌田聡（61）

テーマ

衆議院選挙の争点

物価高対策

外交・防衛政策

選択的夫婦別姓

TSMCと熊本

熊本地震

水俣病

衆議院選挙の争点

まずは、今回の衆院選の争点についてです。

＜質問＞今回の総選挙の最大の争点は何だと考えますか。争点と考えるものを20文字以内でお答えください。

＜回答＞

参政・新人 山口誠太郎（36）

減税と積極財政による国民経済の立て直し

自民・前職 木原稔（56）

高市総理に国家経営を託すか否か

中道・新人 鎌田聡（61）

物価高対策、政治と金、政治と宗教問題

物価高対策

次に、政府・与党の物価高対策への評価などについて聞きました。

＜質問＞政府・与党のこれまでの物価高対策について、どのように考えていますか。考えが最も近い項目を一つ選び、今後取るべき具体的な対策も100文字以内でお答えください。

【選択項目】▽十分に評価できる▽課題はあるが、ある程度の評価はできる▽課題が多く、あまり評価できない▽まったく評価できない▽その他▽わからない

＜回答＞

参政・新人 山口誠太郎（36）

▽課題が多く、あまり評価できない

【具体的な対策】国民の手取りを増やす政策が必要。そのためには中小企業の賃上げを妨害している消費税を減税、もしくは廃止する。また税金と社会保険料を合わせた国民負担率が45％に達するため、それを35％まで下げる必要あり。

自民・前職 木原稔（56）

▽十分に評価できる

【具体的な対策】令和7年度補正予算により、ガソリンと軽油の価格は既に値下がりし、電気・ガス代支援も開始。更に、重点支援地方交付金による家計支援や、医療・介護等の事業者支援、子育て応援手当などの物価高対策を迅速に実施する。

中道・新人 鎌田聡（61）

▽課題が多く、あまり評価できない

【具体的な対策】円安で、物価高となり生活が苦しい国民の暮らしの底上げをするために、食料品に係る消費税を0％とする。併せて税と社会保障制度の一体的見直しを行い、国民の税負担等を軽減する。

外交・防衛政策

続いて、外交・防衛政策のあり方について聞きました。

＜質問＞熊本市にある陸上自衛隊健軍駐屯地への長射程ミサイル配備計画など、政府・与党が掲げる「防衛力強化」について、どう考えますか。考えが最も近い項目を一つ選び、外交・防衛政策のあり方についても100文字以内でお答えください。

＜選択項目＞▽政府・与党が掲げる「防衛力強化」は妥当で、関係住民への説明も尽くしている▽政府・与党が掲げる「防衛力強化」は妥当だが、関係住民への説明は不十分だ▽政府・与党が掲げる「防衛力強化」は問題もあるが、関係住民への説明を含めて進めるべき▽政府・与党が掲げる「防衛力強化」は問題で、関係住民への説明も不十分だ▽その他▽わからない

＜回答＞

参政・新人 山口誠太郎（36）

▽政府・与党が掲げる「防衛力強化」は妥当だが、関係住民への説明は不十分だ【外交・防衛のあり方】核保有国に囲まれ緊迫する東アジア情勢への対応のため、攻撃を思い留まらせる抑止力の向上として必要。現行憲法の範囲内で国民の安全を守るための重要な手段であるが住民への十分な説明を行うべき。

自民・前職 木原稔（56）

▽政府・与党が掲げる「防衛力強化」は妥当で、関係住民への説明も尽くしている【外交・防衛のあり方】現下の情勢や経済安保上の課題を踏まえ「自由で開かれたインド太平洋」を進化させる。三文書を改定し、抑止力・対処力を強化。国家情報局設置、「スパイ防止法」制定など、情報機能も強化。

中道・新人 鎌田聡（61）

▽政府・与党が掲げる「防衛力強化」は問題で、関係住民への説明も不十分だ

【外交・防衛のあり方】現在の政府の防衛政策は専守防衛の範囲を逸脱しており、長射程ミサイルの配備については、住民等の説明が一切なく一方的に進められている。また、周辺諸国との外交をきちんと行い対話による平和を実現するべき。

選択的夫婦別姓

「選択的夫婦別姓」制度の導入の是非について聞きました。

＜質問＞結婚した時に夫婦で別の名字を選べる「選択的夫婦別姓」の導入について、賛成ですか、反対ですか。考えが最も近い項目を一つ選んでください。

＜選択項目＞▽賛成▽どちらかと言えば賛成▽どちらかと言えば反対▽反対▽その他▽わからない

＜回答＞

参政・新人 山口誠太郎（36）

▽反対

自民・前職 木原稔（56）

▽反対

中道・新人 鎌田聡（61）

▽賛成

TSMCと熊本

ここからは、熊本県内の諸問題への対応について。まずは台湾の半導体製造大手「TSMC」などの県内進出をめぐる課題について聞きました。

＜質問＞TSMCなどの県内進出に伴う課題について、最優先で取り組むべき課題を一つ挙げ、理由も150文字以内でお答えください。

＜回答＞

参政・新人 山口誠太郎（36）

【最優先で取り組むべき課題】地下水問題

【理由】地下水の質と量を次世代に繋いでいくことが重要。取水制限も今後検討すべきである。また一部PFASなど法規制外物質についても予防原則に基づき企業に働きかける必要がある。また、県が新設予定の特定公共下水施設についても有害物質除去の処理能力が高い設備にすべき。県民の声を十分に聞き今後の方針と対策が望まれる。

自民・前職 木原稔（56）

【最優先で取り組むべき課題】拠点形成に取り組みつつ、懸念の声に応える

【理由】半導体投資は、地域経済を牽引する起爆剤。地域の中小企業も含め、設備投資や雇用など幅広い波及効果を得ている。交通渋滞等の悪影響を懸念する声も承知しており、国と協力の上で、県内の道路整備等を進めるべき。

中道・新人 鎌田聡（61）

【最優先で取り組むべき課題】熊本の地下水を守る

【理由】半導体生産に必要な地下水を、膨大に使用し、洗浄後の処理水が河川に排出されることで、環境に与える影響が大変心配されている。地下水の涵養量確保と排出される水質の監視により、熊本の地下水を守り、豊饒の海有明海が汚染されないような取り組みをして、豊かな自然を後世に残すことが重要と考える。

熊本地震

次は、今年で発生から10年を迎える熊本地震からの復旧・復興について。

＜質問＞2016年4月に発生した熊本地震からの復旧・復興について、どのように考えていますか。考えが最も近い項目を一つ選び、理由も一緒に100文字以内でお答えください。

＜選択項目＞▽十分に進んだ▽ある程度進んだが課題も残る▽あまり進んでおらず課題は多い▽まったく進んでいない▽その他▽わからない

＜回答＞

参政・新人 山口誠太郎（36）

▽ある程度進んだが課題も残る

【理由】被災した土地などでの復興やインフラの復旧は進んだものの、店舗や施設が戻ってこない現状も一部ある。コミュニティの再建が課題として残っている。

自民・前職 木原稔（56）

▽十分に進んだ

【理由】政府・被災自治体が緊密に連携し、国の財政措置による支援と、県・市町村による事業実施などにより、インフラの復旧や生活・生業の再建などを進めてきており、元の姿に戻すだけでない「創造的復興」が進んでいる。

中道・新人 鎌田聡（61）

▽十分に進んだ

【理由】個別的には復旧・復興が遅れている部分もあると思われるが、全体的には日常の生活に戻り、TSMCの進展など企業の進出等が見られ経済も活性化してきている。

水俣病

最後に、水俣病の認定制度などのあり方について聞きました。

＜質問＞水俣病の認定制度や、いまだに被害を訴える人の救済について、野党6会派が去年（2025年）、衆議院に水俣病救済法案を提出（その後「継続審議」に）しましたが、この法案についてどのように考えますか。考えが最も近い項目を一つ選び、理由も一緒に100文字以内でお答えください。

＜選択項目＞▽症状を訴える人を救済するためにも早期に成立すべき▽法案の趣旨は理解できるが、修正すべき点があり、協議を重ねるべき▽この法案は問題点が多く、別の救済方法を検討すべき▽既に問題は決着済みで、この法案を含めて検討は不要▽その他▽わからない

＜回答＞

参政・新人 山口誠太郎（36）

▽この法案は問題点が多く、別の救済方法を検討すべき

【理由】被害者救済法案には慎重。公健法で認定申請・補償医療は現行でも可能。適切に診断し救済する為にも脳磁計等の最新知見に基づく科学的診断基準の確立を急ぐべき。

自民・前職 木原稔（56）

▽その他

【理由】ご指摘の法案は、水俣病問題の歴史と経緯を踏まえ、公害健康被害補償法の適切な運用や医療・福祉の充実などが進められていることを前提に検討する必要。

中道・新人 鎌田聡（61）

▽症状を訴える人を救済するためにも早期に成立すべき

【理由】公健法や特措法で救済に漏れた、健康被害を訴える高齢の方が多くみられる現状から、救済範囲の拡大、発生時の年代を広げて救済をはかる新法案を早急に実現するべきと考える。