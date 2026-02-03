衆議院議員選挙は次の日曜日、今月8日の投開票日に向けて各候補が舌戦を展開しています。

RKK熊本放送は、政策について熊本の4選挙区に立候補した14人に候補者アンケートをしました。

今回は熊本2区の候補者の回答内容を紹介します。

以下、届け出順、敬称略

共産・新人 益田牧子（75）

自民・前職 西野太亮（47）

参政・新人 前田智徳（47）

衆議院選挙の争点

まずは、今回の衆院選の争点についてです。

＜質問＞今回の総選挙の最大の争点は何だと考えますか。争点と考えるものを20文字以内でお答えください。

＜回答＞

共産・新人 益田牧子（75）

高市自民・維新政権変え、暮らし・平和を守る



自民・前職 西野太亮（47）

高市政権、自維連立政権及びその政策の是非



参政・新人 前田智徳（47）

減税と積極財政による国民経済の立て直し

物価高対策

次に、政府・与党の物価高対策への評価などについて聞きました。

＜質問＞政府・与党のこれまでの物価高対策について、どのように考えていますか。考えが最も近い項目を一つ選び、今後取るべき具体的な対策も100文字以内でお答えください。

【選択項目】▽十分に評価できる▽課題はあるが、ある程度の評価はできる▽課題が多く、あまり評価できない▽まったく評価できない▽その他▽わからない

＜回答＞

共産・新人 益田牧子（75）

▽まったく評価できない

【具体的な対策】物価高を上回る賃金引き上げ。中小企業支援で最賃1500円、さらに1700円に。消費税は廃止をめざし緊急に5%減税。年金・社会保障の充実。財源は大企業課税で30兆円確保。



自民・前職 西野太亮（47）

▽十分に評価できる

【具体的な対策】デフレからの完全脱却のためには、個人消費を押し上げることが最重要という現状認識の下、ガソリン暫定税率の廃止を含め、出来得る限りの給付措置、減税措置を講じた。併せて、賃上げのための施策を講じてきた。



参政・新人 前田智徳（47）

▽課題が多く、あまり評価できない

【具体的な対策】国民の手取り増加には、中小企業の賃上げを阻害する消費税を減税または廃止し、税金と社会保険料を合わせた国民負担率を現行の45%から35%へ引き下げる政策が必要。

外交・防衛政策

続いて、外交・防衛政策のあり方について聞きました。

＜質問＞熊本市にある陸上自衛隊健軍駐屯地への長射程ミサイル配備計画など、政府・与党が掲げる「防衛力強化」について、どう考えますか。考えが最も近い項目を一つ選び、外交・防衛政策のあり方についても100文字以内でお答えください。

＜選択項目＞▽政府・与党が掲げる「防衛力強化」は妥当で、関係住民への説明も尽くしている▽政府・与党が掲げる「防衛力強化」は妥当だが、関係住民への説明は不十分だ▽政府・与党が掲げる「防衛力強化」は問題もあるが、関係住民への説明を含めて進めるべき▽政府・与党が掲げる「防衛力強化」は問題で、関係住民への説明も不十分だ▽その他▽わからない

＜回答＞

共産・新人 益田牧子（75）

▽政府・与党が掲げる「防衛力強化」は問題で、関係住民への説明も不十分だ

【外交・防衛のあり方】相手国の攻撃対象になる長射程ミサイル配備反対。軍事対軍事ではなく、憲法九条に基づく外交で日本とアジアの平和を実現。米トランプ政権言いなりでくらし・福祉・教育予算を削減する大軍拡ストップ。



自民・前職 西野太亮（47）

▽政府・与党が掲げる「防衛力強化」は妥当だが、関係住民への説明は不十分だ

【外交・防衛のあり方】我が国の安全保障環境が日々厳しさを増す中、我が国の平和と領土を守り抜くためには、（1）防衛力の強化、（2）インテリジェンス機能の強化、（3）日米同盟の維持・発展、（4）価値観を共有できる国々との連携強化が重要。



参政・新人 前田智徳（47）

▽政府・与党が掲げる「防衛力強化」は妥当だが、関係住民への説明は不十分だ

【外交・防衛のあり方】核保有国に囲まれた緊迫した情勢に対応するため抑止力強化は不可欠であり、現行憲法の範囲で国民を守る重要な手段として、住民への丁寧な説明が求められる。

選択的夫婦別姓

「選択的夫婦別姓」制度の導入の是非について聞きました。

＜質問＞結婚した時に夫婦で別の名字を選べる「選択的夫婦別姓」の導入について、賛成ですか、反対ですか。考えが最も近い項目を一つ選んでください。

＜選択項目＞▽賛成▽どちらかと言えば賛成▽どちらかと言えば反対▽反対▽その他▽わからない

＜回答＞

共産・新人 益田牧子（75）

▽賛成



自民・前職 西野太亮（47）

▽どちらかと言えば賛成



参政・新人 前田智徳（47）

▽反対

TSMCと熊本

ここからは、熊本県内の諸問題への対応について。まずは台湾の半導体製造大手「TSMC」などの県内進出をめぐる課題について聞きました。

＜質問＞TSMCなどの県内進出に伴う課題について、最優先で取り組むべき課題を一つ挙げ、理由も150文字以内でお答えください。

＜回答＞

共産・新人 益田牧子（75）

【最優先で取り組むべき課題】地下水保全

【理由】TSMC進出に伴い80社近くが新増設を計画。第2工場稼働でさらに企業の集中が進む。100万人のいのちの水・地下水の枯渇と汚染の危機が増大している。県地下水保全条例を改正し、大規模な開発・取水の規制、有害なPFASを規制対象化学物質にすべき。



自民・前職 西野太亮（47）

【最優先で取り組むべき課題】交通渋滞・環境負荷への配慮

【理由】有明海沿岸道路や周辺道路整備の加速化を進めるため、道路関係予算の継続的な確保に努めると共に、地下水保全や水質管理、CO2削減など、観測・環境モニタリング等の徹底により、住民への説明・理解を進め、関連産業の発展・集積を図る。



参政・新人 前田智徳（47）

【最優先で取り組むべき課題】地下水問題

【理由】地下水の質と量を次世代へ守るため、取水制限の検討やPFAS対策の強化、下水施設の高度処理導入が必要であり、県民の声を踏まえた方針決定が求められる。

熊本地震

次は、今年で発生から10年を迎える熊本地震からの復旧・復興について。

＜質問＞2016年4月に発生した熊本地震からの復旧・復興について、どのように考えていますか。考えが最も近い項目を一つ選び、理由も一緒に100文字以内でお答えください。

＜選択項目＞▽十分に進んだ▽ある程度進んだが課題も残る▽あまり進んでおらず課題は多い▽まったく進んでいない▽その他▽わからない

＜回答＞

共産・新人 益田牧子（75）

▽あまり進んでおらず課題は多い

【理由】復旧・復興の名のもとに益城4車線道路、区画整理の強行などが進められ、被災者に2重の困難・痛みをもたらした。災害便乗型のこうしたあり方は改めるべき。



自民・前職 西野太亮（47）

▽十分に進んだ

【理由】熊本地震のダメージからの再生は概ね完了したが、被災者の生活再建に向けたトータルケア、防災・減災のまちづくり、記録と記憶の伝承等の課題等、災害に強い都市基盤形成のための取り組みを進めていく。



参政・新人 前田智徳（47）

▽ある程度進んだが課題も残る

【理由】復興は進んだものの、店舗や施設が戻ってこない現状も一部ある。被災した土地などでの復興やインフラの復旧は進んだがコミュニティの再建が課題として残っている。

水俣病

最後に、水俣病の認定制度などのあり方について聞きました。

＜質問＞水俣病の認定制度や、いまだに被害を訴える人の救済について、野党6会派が去年（2025年）、衆議院に水俣病救済法案を提出（その後「継続審議」に）しましたが、この法案についてどのように考えますか。考えが最も近い項目を一つ選び、理由も一緒に100文字以内でお答えください。

＜選択項目＞▽症状を訴える人を救済するためにも早期に成立すべき▽法案の趣旨は理解できるが、修正すべき点があり、協議を重ねるべき▽この法案は問題点が多く、別の救済方法を検討すべき▽既に問題は決着済みで、この法案を含めて検討は不要▽その他▽わからない

＜回答＞

共産・新人 益田牧子（75）

▽症状を訴える人を救済するためにも早期に成立すべき

【理由】国による全ての被害者救済を求め、対象地域、年代・期限を設けず、申請があれば救済するというものであり早期に実現すべき。



自民・前職 西野太亮（47）

▽この法案は問題点が多く、別の救済方法を検討すべき

【理由】被害者は救済されるべき。一方、因果関係が不明な場合については、慎重な議論が必要。



参政・新人 前田智徳（47）

▽この法案は問題点が多く、別の救済方法を検討すべき

【理由】被害者救済法案には慎重。公健法で認定申請・補償医療は現行でも可能。適切に診断し救済する為にも脳磁計等の最新知見に基づく科学的診断基準の確立を急ぐべき。