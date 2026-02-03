衆議院議員選挙は次の日曜日、今月8日の投開票日に向けて各候補が舌戦を展開しています。

RKK熊本放送は、政策について熊本の4選挙区に立候補した14人に候補者アンケートをしました。

今回は熊本3区の候補者の回答内容を紹介します。

以下、届け出順、敬称略

自民・前職 坂本哲志（75）

社民・新人 橋村りか（53）

参政・新人 霍田和佳（39）

テーマ

衆議院選挙の争点

物価高対策

外交・防衛政策

選択的夫婦別姓

TSMCと熊本

熊本地震

水俣病

衆議院選挙の争点

まずは、今回の衆院選の争点についてです。

＜質問＞今回の総選挙の最大の争点は何だと考えますか。争点と考えるものを20文字以内でお答えください。

＜回答＞

自民・前職 坂本哲志（75）

日本のあり方、経済成長戦略、物価高対応



社民・新人 橋村りか（53）

憲法を改悪して戦争をする国にするか否か



参政・新人 霍田和佳（39）

減税、積極財政での確実な国民経済の向上

物価高対策

次に、政府・与党の物価高対策への評価などについて聞きました。

＜質問＞政府・与党のこれまでの物価高対策について、どのように考えていますか。考えが最も近い項目を一つ選び、今後取るべき具体的な対策も100文字以内でお答えください。

【選択項目】▽十分に評価できる▽課題はあるが、ある程度の評価はできる▽課題が多く、あまり評価できない▽まったく評価できない▽その他▽わからない

＜回答＞

自民・前職 坂本哲志（75）

▽十分に評価できる

【具体的な対策】所得層に応じた支援措置を実施するとともに、財源措置を講じた上で、給付付き税額控除などの新たな制度を創設する。



社民・新人 橋村りか（53）

▽課題が多く、あまり評価できない

【具体的な対策】政府が物価高に窮している国民生活（特に年金生活者やシングルマザーなど）を直視し精査しなければ有効な対策はできない。現金給付やクーポン配布の応急処置だけではなく、本質的要因である円安の是正に取り組む。



参政・新人 霍田和佳（39）

▽課題が多く、あまり評価できない

【具体的な対策】一時しのぎの対策ではなく、安定的に国民の手取りを増やす対応が必要。最大の問題である消費税を減税、そして廃止し、中小企業の賃金を上げ、国民負担率を引き下げて最大でも35％までに留める。

外交・防衛政策

続いて、外交・防衛政策のあり方について聞きました。

＜質問＞熊本市にある陸上自衛隊健軍駐屯地への長射程ミサイル配備計画など、政府・与党が掲げる「防衛力強化」について、どう考えますか。考えが最も近い項目を一つ選び、外交・防衛政策のあり方についても100文字以内でお答えください。

＜選択項目＞▽政府・与党が掲げる「防衛力強化」は妥当で、関係住民への説明も尽くしている▽政府・与党が掲げる「防衛力強化」は妥当だが、関係住民への説明は不十分だ▽政府・与党が掲げる「防衛力強化」は問題もあるが、関係住民への説明を含めて進めるべき▽政府・与党が掲げる「防衛力強化」は問題で、関係住民への説明も不十分だ▽その他▽わからない

＜回答＞

自民・前職 坂本哲志（75）

▽政府・与党が掲げる「防衛力強化」は妥当で、関係住民への説明も尽くしている【外交・防衛のあり方】日本の西側には、核保有国が３カ国存在しているため、それに対する抑止力は必要である。軍事機密に関する情報公開は難しいため、精一杯の努力は続けられている。



社民・新人 橋村りか（53）

▽政府・与党が掲げる「防衛力強化」は問題で、関係住民への説明も不十分だ

【外交・防衛のあり方】「敵」基地攻撃能力があるということは、「敵」の標的になるということ。長射程ミサイルは健軍にもどこにも要らない。軍事力強化は新たな軍事力を生みアジアの緊張は高まる。中国政府と率直に語る機会を増やすべき。



参政・新人 霍田和佳（39）

▽政府・与党が掲げる「防衛力強化」は妥当だが、関係住民への説明は不十分だ【外交・防衛のあり方】攻撃能力を持つことは、攻撃するためではなく、相手国への抑止力として必須である。日本は核保有国に囲まれていることを忘れてはならない。現状の国際的緊張感の理解促進も並行して進めたい。

選択的夫婦別姓

「選択的夫婦別姓」制度の導入の是非について聞きました。

＜質問＞結婚した時に夫婦で別の名字を選べる「選択的夫婦別姓」の導入について、賛成ですか、反対ですか。考えが最も近い項目を一つ選んでください。

＜選択項目＞▽賛成▽どちらかと言えば賛成▽どちらかと言えば反対▽反対▽その他▽わからない

＜回答＞

自民・前職 坂本哲志（75）

▽どちらかと言えば反対



社民・新人 橋村りか（53）

▽賛成



参政・新人 霍田和佳（39）

▽反対

TSMCと熊本

ここからは、熊本県内の諸問題への対応について。まずは台湾の半導体製造大手「TSMC」などの県内進出をめぐる課題について聞きました。

＜質問＞TSMCなどの県内進出に伴う課題について、最優先で取り組むべき課題を一つ挙げ、理由も150文字以内でお答えください。

＜回答＞

自民・前職 坂本哲志（75）

【最優先で取り組むべき課題】交通アクセス、地下水や農地の保全【理由】交通アクセスを充実させ、渋滞解消を図る。また新たな広域経済圏を熊本空港を中心につくり上げていく。一方で、地下水や農地の保全を図っていくことも重要である。



社民・新人 橋村りか（53）

【最優先で取り組むべき課題】生活環境の整備改善【理由】地元半導体産業を中心に経済の活性化は見られるが、県民に実感は乏しい。熊本の宝である地下水汚染が心配され、生命に関わる問題として重要。優良農地の激減、周辺の地価・賃金の高騰、交通渋滞など課題山積が現状だ。



参政・新人 霍田和佳（39）

【最優先で取り組むべき課題】地下水問題【理由】県民から聞こえてくる最大の不安は地下水の安全性、水量減少への不安であり、それらの実データを定期的に広く県民に公表するなど、納得できる施策が望まれる。特に昨今不安視されているPFASに関しては、今年4月から水道水で検査が始まるが、出口の検査だけではなく、排出しない予防原則が企業側に望まれる。

熊本地震

次は、今年で発生から10年を迎える熊本地震からの復旧・復興について。

＜質問＞2016年4月に発生した熊本地震からの復旧・復興について、どのように考えていますか。考えが最も近い項目を一つ選び、理由も一緒に100文字以内でお答えください

＜選択項目＞▽十分に進んだ▽ある程度進んだが課題も残る▽あまり進んでおらず課題は多い▽まったく進んでいない▽その他▽わからない

＜回答＞

自民・前職 坂本哲志（75）

▽十分に進んだ【理由】国と県、市町村が「チーム熊本」として一体となったことで、交通インフラなどの現状復旧だけでなく、創造的復興として整備されつつある。また新たな街づくりも展開され、次のステージに進んでいる



社民・新人 橋村りか（53）

▽ある程度進んだが課題も残る【理由】家をなくした人、故郷を離れざるを得なかった人、自宅再建がかなわなかった人、様々な心の痛みは、時が経ち癒えることもあれば深まることもある。その痛みに寄り添い続けなければならない。災害継承は永遠の課題。



参政・新人 霍田和佳（39）

▽ある程度進んだが課題も残る【理由】道路やインフラの普及はほぼ終わっているところも多いが、公営住宅周辺の住環境や地域コミュニティの再生、また文化財の修復など長期間が必要な課題は残っている。

水俣病

最後に、水俣病の認定制度などのあり方について聞きました。

＜質問＞水俣病の認定制度や、いまだに被害を訴える人の救済について、野党6会派が去年（2025年）、衆議院に水俣病救済法案を提出（その後「継続審議」に）しましたが、この法案についてどのように考えますか。考えが最も近い項目を一つ選び、理由も一緒に100文字以内でお答えください。

＜選択項目＞▽症状を訴える人を救済するためにも早期に成立すべき▽法案の趣旨は理解できるが、修正すべき点があり、協議を重ねるべき▽この法案は問題点が多く、別の救済方法を検討すべき▽既に問題は決着済みで、この法案を含めて検討は不要▽その他▽わからない

＜回答＞

自民・前職 坂本哲志（75）

▽既に問題は決着済みで、この法案を含めて検討は不要【理由】平成21年に、故園田博之代議士が中心となり「水俣病に関する特別措置法」が成立し、政治解決として区切りをつけた。



社民・新人 橋村りか（53）

▽症状を訴える人を救済するためにも早期に成立すべき【理由】被害者対策新法は早急に成立を。とうの昔に完了されるべき住民の悉皆健康調査がなされていないことが現状を生んでいる。「生きている内に救済を」という患者の叫びは悲痛。脳磁計調査などでお茶を濁してはならない。



参政・新人 霍田和佳（39）

▽この法案は問題点が多く、別の救済方法を検討すべき【理由】これまでの救済法に関わる争点は認定手法、線引きに終始されることが残念であるが、納得できる実証的、科学的論拠のある診断基準が確立されるのが望ましく、コロナワクチン被害にも応用してほしい。