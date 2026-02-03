南鳥島沖の海底からレアアースを含む泥の採掘試験を行っている探査船「ちきゅう」。2日、レアアースを含む泥の回収に成功したと発表しました。

■“レアアース泥”回収 動画を公開

「news zero」は2日、千葉県にある特殊ガラスなどの製造、販売を行う会社を訪れました。

「江戸っ子1号シリーズのCOEDOといいます」

見せてもらったのは、無人で海底を調査することができるという探査機です。探しているのは、日本の海に眠るとされているレアアース。そのプロジェクトチームが2日、動画を公開しました。

今回、レアアース泥を採掘するのは、探査船「ちきゅう」。動画に映るのは、海底から泥をすくいあげる装置です。泥にはレアアースが含まれていて、1日、世界で初めて回収することに成功しました。

レアアースとは、希少な鉱物資源である17種類の元素の総称です。スマホやパソコンといったハイテク機器や半導体などの製造に欠かせない資源となっています。

ただ、世界のレアアースの生産の大部分を占めるのは中国。日本では、およそ60パーセントを中国からの輸入に頼っています。

ただ、昨今の日中関係の悪化を受け、中国は先月から軍民両用品の日本への輸出禁止措置を開始。その対象に、レアアースも含まれました。

■「1センチに1トン弱くらいの圧力」どう回収？

中国への依存度を減らす“ゲームチェンジャー”として期待されているのが、日本の海底からレアアースを回収するプロジェクトです。

先月、探査船「ちきゅう」が、およそ2000キロ離れた南鳥島の近海の沖に向け出発。その採掘方法が世界初の試みとなっていて、注目されています。

まず、行うのが海底の調査。ガラスメーカーなどが開発に携わった海底の探査機「江戸っ子1号」が、レアアースを含む泥がある場所の特定などを行います。

そこへ泥を回収するためのパイプを下ろします。今回のプロジェクトでは、その深さが6000メートルにも及ぶとのことです。このとき、別の無人探査機も海底へ向かい、パイプ周辺の安全確認などを行います。

パイプが海底に到達したら、レアアースを含む泥を船に引き上げて回収するのです。なかでも大変だというのが…

岡本硝子 社長

「今回6000メートルといわれていますので、この1センチのところに1トン弱くらいの圧力がかかるような、そんな圧力にも耐えられるような設計になっている」

岡本硝子 技術顧問

「ガラスの耐圧容器の中にどう入れて、どうやって海に入れるか、そういう試行錯誤。けっこう失敗もしたんですよ」

過去に「江戸っ子1号」は、深海6000メートルを超える海底を撮影。その映像には、魚の姿も確認できます。

日本で初めて、レアアースを含む泥の回収に成功したプロジェクト。

岡本硝子 技術顧問

「挑戦しがいがあるなって、そういう気持ちはありましたね」

探査船は2日まで試験を行い、今月中旬に帰港する予定です。

レアアース国内生産の第一歩。今回の試験の成功を受け、来年2月以降に規模を拡大した回収実験を行い、どれだけのレアアースが生産可能なのか、そして、それに伴うコストの試算などが開始される見込みです。

（2月2日放送『news zero』より）